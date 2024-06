Aktuelle Nachrichten der Polizei aus Eisenach und der Region

Unfall mit Rettungswagen in Ruhla

Einen Unfall mit einem Rettungswagen hat es am Dienstagnachmittag in der Käthe-Kollwitz-Straße in Ruhla gegeben. Die 33-jährige Fahrerin übersah bei dem Einsatz während des Starkregens eine Simson und stieß damit zusammen. Deren 32-jähriger Fahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. red

Bei Zusammenstoß auf der B7 drei Menschen verletzt

Drei Menschen sind am Montag bei einem Unfall auf der B 7 zwischen Lengröden und Creuzburg verletzt worden. Ein Mann wollte mit seinem VW bei einsetzendem Starkregen ein langsames Fahrzeug überholen, übersah dabei aber einen Ford im Gegenverkehr. VW und Ford stießen frontal zusammen. Die beiden Fahrer sowie ein Beifahrer kamen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. red

Hecke brennt in Ruhla: Verursacher verletzt

Eine Hecke hat am Dienstagnachmittag in Ruhla gebrannt. In der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße wollte ein 29-Jähriger mit einem Gasbrenner Unkraut auf seinem Grundstück entfernen, wobei die Hecke eines Nachbargrundstücks Feuer fing. Als der 29-Jährige versuchte, den Brand selbst zu löschen, verletzte er sich sich und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. red

Dumm gelaufen: Sprinter passt nicht aufs Parkdeck und verletzt Fußgängerin

Der Fahrer eines Mercedes Sprinter bemerkte am Dienstag zu spät, dass er wegen der Höhenbegrenzung mit seinem Fahrzeug nicht auf das Parkdeck eines Einkaufscenters in Bad Salzungen fahren konnte, und fuhr dagegen. Nun versuchte der Mann, sein Fahrzeug rückwärts aus der Einfahrt zu steuern. Dabei fiel die Begrenzung vor dem Transporter zu Boden und traf eine 50-jährige Fußgängerin, die leicht verletzt wurde. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden konnte die Polizei Bad Salzungen noch keine Angaben machen. red

