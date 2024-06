Eisenach. Zauberin Stefanie Krauß über Zeiten ohne Handy

In meiner Tasche klingelt’s. „Hallo Mama, ich in Eisenach hab‘ den Bus verpasst, kannst du mich mal abholen?“ Oder: „Du Schatz, auf dem Tisch in meinem Arbeitszimmer liegt die graue Mappe, die brauche ich aber dringend, spätestens um… Geht das?“ Oder: „Guten Morgen, Kollege Z hat sich gerade krankgemeldet, es müsste heute jedoch unbedingt jemand zu dieser Tagung – könnten Sie das ausnahmsweise einrichten?“

Eigentlich ist das alles weder Frage noch Bitte, sondern Befehl, und natürlich schlage ich unwillkürlich die Hacken zusammen, setze Plan B anstelle von Plan A um und mich artig ins Auto, um meinen Pflichten nachzukommen. Ohne es so recht wahrzunehmen, sind wir längst die eilfertigen Dienstboten diverser Auftraggeber geworden – unser Handy macht’s möglich. Immer und überall anrufen, chatten, googeln, fotografieren, filmen können, mag oft lustig und hilfreich sein. Für Hinz und Kunz allzeit erreichbar, sicher auch.

Ich entsinne mich an meine Kindheit, an die Besuche bei der Oma. Da klopfte das Nachbarskind ans Küchenfenster, um ihr mitzuteilen, dass die Tante Erna aus Frankfurt am Telefon warte und sie sich beeilen solle, damit’s „nicht so teuer wird“. Die Oma nahm augenblicklich die Beine in die Hand, stand dann die nächste Viertelstunde in Nachbars Wohnzimmer, dessen Telefonhörer am Ohr, und beschwatzte mit der Tante aus dem Westen familiäre Neuigkeiten. Soweit ich weiß, gab es im Ort höchstens ein Dutzend Telefonapparate; klobige, meist schwarze Dinger mit runder Wählscheibe. Die standen beim Bürgermeister, beim Pfarrer, auf der Post, bei der Gemeindeschwester… und eben bei jenem Nachbarn, der seiner Polsterei wegen einen Telefonanschluss genehmigt bekommen hatte.

Heute laufen Leute mit ihrem Smartphone vor Glastüren und holen sich mit etwas Glück nur `ne Beule. Was ich aber mit alledem sagen will: Es ist Ferienzeit, ihr Lieben! Urlaub. Erholung vom alltäglichen Stress, also auch vom Handy. Geht nicht? Geht doch! Und ist obendrein ein Segen für Geist und Seele, wie eine wissenschaftliche Studie bewies. Touristen, die man von allen digitalen Geräten getrennt hatte, waren zwar anfänglich frustriert, beklagten sogar Entzugserscheinungen, doch schon bald akzeptierten sie den Zustand, hob sich ihre Stimmung, empfanden sie Befreiung und Genuss.

Sie berichteten, mehr mit anderen Reisenden oder Einheimischen in Kontakt gekommen zu sein, Orte und Ereignisse eindrücklicher wahrgenommen, scheinbar mehr Zeit für sich gehabt zu haben. Kein Wunder – ständige Informationsflut und permanente „Präsenz“ ermüden, machen irgendwie taub, blind und gefühllos. Wer achtsamer und bewusster leben will, sollte ohnehin öfter mal offline gehen.

Und welche Zeit wäre dafür geeigneter als der bevorstehende Urlaub? Keine Mails checken, keine WhatsApp tippen, null Komma nix mit Internet & Co! Einfach in den blauen Himmel schauen und Wolkenbilder finden, die Vögel zwitschern, das Wasser plätschern hören, auf der Bank sitzen und mit den Nachbarn plaudern – wie unsere Omas und Opas, die ihr ruhiges beschauliches Dasein mit Sicherheit nicht öde oder langweilig fanden. Erholsame Ferien!

