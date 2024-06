Eisenach/Seebach. Nach der Gala ist vor der Gala des Wartburg-Ensembles. Einmaliges Event vor über 400 Zuschauern in Seebach

Es ist wie immer: „Nach der Gala ist vor der Gala“, meint Annett Böhme, Chefin des Eisenacher Wartburg-Ensembles. „Tanz oder gar nicht“ hieß das Programm der Gala, die es diesmal wieder im Seebacher Klubhaus zu sehen gab. „Die beiden Jahre mit den Auftritten Open-Air im Farnrodaer Schloßpark waren schön, auch weil es ein tolles Ambiente ist.“ Aber die Vorteile der Bühne in Seebach mit all den Möglichkeiten und der sensationellen Hilfe der SCC-Techniker seien nicht zu überbieten. „Und wir müssen ja auch immer damit rechnen, dass wir mal mit dem Wetter Pech haben“, so Böhme.

Die Showakrobatinnen des SVW © Jan Schlote | Jan Schlote

Und das wäre fatal, schließlich gibt es das Gala-Programm in dieser Form tatsächlich immer nur einmal. Die einzelnen Tänze der Gruppen des Wartburg-Ensembles sind dann auch immer mal bei anderen Events wie beim Tanzfestival in Kranichfeld oder dem Sommergewinns-Kommersch zu sehen. Das etwa zweistündige Programm aber gibt es eben nur an diesem Abend.

Die Nachwuchstanzgruppe mit „Rhythm of Confidence“ © Jan Schlote | Jan Schlote

Und diesmal ging es ja auch mit einem bislang einmaligen Entree los, als nach einer kurzen Begrüßung von Böhme und Vorstandskollegin Doreen Plewka sich der Vorhang öffnete und alle Gruppen des Ensembles gemeinsam auf der Bühne standen und den „Greatest Showman“ tanzten. Rund 80 Tänzerinnen wurden von den 420 Zuschauern im ausverkauften Klubhaus dafür mit begeistertem Applaus belohnt.

Breakdancer Jakob Weber © Jan Schlote | Jan Schlote

Von der Rasselbande über die Tanz-Tiger, die Teenies, die Nachwuchs- bis zur Showtanzgruppe waren wieder alle Abteilungen des Wartburg-Ensembles mit dabei. Und selbst die ganz Kleinen, die mit ihren 4 und 5 Jahren, noch keine eigene Choreografie trainiert haben, durften auf die Bühne und sich ihren Beifall abholen.

Die Rasselbande mit „Hey Pippi Langstrumpf“ © Jan Schlote | Jan Schlote

Was das alles noch so einmalig macht, sind natürlich auch die Freunde, die sich das Ensemble dazu bittet. Mit dem Rock-n-Roll-Klub Sylvester gibt es schon eine lange Freundschaft, Vereinschef Eberhard Walther führte zusätzlich souverän und launig durch das gesamte Programm. Und auch die Showakrobatinnen des SVW sind immer wieder ein Hingucker. Der Barchfelder Chor „Little Socks“, Sänger Enrico Siebert vom Farnrodaer Karnevalsverein und Breakdancer Jakob Weber rundeten das tolle, von der Staatskanzlei geförderte Programm wunderbar ab.

Eine Ehrung gab es auch noch: für Julie Bergmann, die mittlerweile die Social-Media-Auftritte des Ensembles organisiert. Die Pause ist jetzt nur kurz. Die ersten Ideen für „die neue Gala werden von den Vorständlerinnen des Wartburgemsembles bereits gewälzt“, so Böhme. Nach der Gala ist eben vor der Gala.