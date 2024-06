Wartburgkreis/Eisenach. Unfälle, Diebstähle, Trunkenheitsfahrten

Motorradfahrer kam in Gerstungen zu FallIn den Morgenstunden des 21. Juni befuhr eine 68-jährige Fahrerin eines Renault die Mühlengasse in Gerstungen und wollte nach links in die Marienstraße fahren. Dabei übersah die Frau offenbar einen 55-jährigen Fahrer eines Honda Motorrades, der die Marienstraße in Richtung Neustädt befuhr. Der Motorradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und stieß gegen den Wagen der 68-Jährigen. Der 55-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. rsb

Kripo Suhl nimmt Drogenhändler in Bad Salzungen festDie Kriminalpolizei Suhl hat einen Erfolg zu verbuchen. Sie konnte einen Rauschgifthändler aus Bad Salzungen festnehmen, der gerade von einer Beschaffungsfahrt kam. Auf dem Weg zu seiner Wohnung klickten schließlich die Handschellen. Im Fahrzeug seiner Mittäterin sowie bei der Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Polizisten 350 Gramm Crystal, 700 Gramm Amphetamin und ein Kilo Marihuana. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von etwa 50.000 Euro. Der Mann wurde bereits dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Nun sitzt der Dealer in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt. red

Fahrradanhänger verschwindet in Eisenach vom Hof Unbekannte haben in Eisenach einen grünen Fahrradanhänger der Marke „Tigo“ im Wert von ungefähr 150 Euro entwendeten. Das Gefährt stand im Innenhof eines Wohnhauses in der Weimarischen Straße. Passiert ist das nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 11.15 Uhr. red

Hinweise an die Polizei Eisenach, Tel.: 03691/261124; Bezugsnummer: 0159191/2024.

Polizisten ziehen berauschte Frau aus dem VerkehrEine 29-Jährige Frau ist mit ihrem VW in Georgenthal von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle am Freitag in der Ohrdrufer Straße musste sie auch einen Drogenvortest machen. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Das Auto musste die Frau stehenlassen, und sie musste zur Blutentnahme. Ein Verfahren gegen die 29-Jährige wurde ebenfalls eingeleitet. red