Wartburgkreis. Toller Pianist, Radler-Stammtisch und Ratssitzung

Mit Werken von Carl Philipp Emanuel Bach, Fanny Hensel, Johannes Brahms und anderen begeisterte der junge Pianist Florian Heinisch das Publikum im Rokokosaal des Eisenacher Stadtschlosses. Das Benefizkonzert anlässlich der Jubiläen „125 Jahre Thüringer Museum Eisenach“ und „30 Jahre Förderverein Freunde des Thüringer Museums Eisenach“ besuchten mehr als 60 Gäste. Förderverein und Museum dankten für die zahlreich eingegangenen Spenden, die für die Restaurierung eines Gemäldes aus dem Bestand des Museums vorgesehen sind.

Florian Heinisch wurde in Eisenach geboren und begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierunterricht. Er studierte Klavier an Hochschulen in Leipzig und Karlsruhe. Der international renommierte Künstler spielte in namhaften Konzertsälen, so auch mehrfach in der Hamburger Elbphilharmonie, wo er kurz vor dem Eisenacher Konzert gastierte.

Das Thüringer Museum Eisenach wurde 1899 in der Predigerkirche gegründet. Zum Thüringer Museum gehören das Stadtschloss, die Predigerkirche, das Reuter-Wagner-Museum und das Teezimmer im Kartausgarten. Der Förderverein Freunde des Thüringer Museums Eisenach wurde 1993 gegründet und engagiert sich in vielfältiger Form für alle Einrichtungen des Thüringer Museums. So unterstützt er Restaurierungen, Ankäufe, Publikationen, thematische Veranstaltungen und vieles mehr.

Stammtisch der Radfahrer

Der ADFC-Kreisverband Wartburgkreis lädt zum öffentlichen Radlerstammtisch am Mittwoch, 26. Juni, um 19 Uhr in den Irish Pub, Goethestraße 25 ein. Die Gesprächsthemen sind vielfältig und gehen vom Radfahren im Alltag über Freizeit- und Techniktipps. Insbesondere wollen wir über den neuen -noch nicht eröffneten- Radweg an der Hörsel diskutieren. Eingeladen sind alle, die sich für das Radfahren in Eisenach und im Wartburgkreis interessieren.

Stadtrat Amt Creuzburg tagt am Mittwoch

Am Mittwoch, 26. Juni, trifft sich der neue Stadtrat der Stadt Amt Creuzburg um 19 Uhr zu seiner konstituierenden Sitzung im Feuerwehrgerätehaus in Creuzburg. Dabei werden alle Stadtratsmitglieder auch ihre gewissenhafte Pflichterfüllung und die Einhaltung der Gesetze verpflichtet, zu dem legt der neue Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz seinen Amtseid ab. Zu wählen gibt es auch was, nämlich den/die Vorsitzende/n samt Stellvertretung des Rates und der/die Beigeordnete der Gemeinde. Außerdem werden die städtischen Vertreter für Hauptausschuss, Bauausschuss, Sanierungsbeirat und Gemeinschaftsversammlung gekürt.

