Eisenach. Nachrichten zu Unfall und Einbruch

Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Ruhla (Wartburgkreis) wurden am Montag, 24. Juni, drei Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 24-jährige Autofahrerin auf der Straße Wasserfall und wollte in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei stieß sie mit einem 49-jährigen Fahrer zusammen, der auf der Bahnhofstraße aus Richtung Thal fuhr. Beide Fahrer und ein Kind im Fahrzeug der 24-Jährigen wurden leicht verletzt.

In Container eingebrochen

Unbekannte sind im Zeitraum vom 18. Juni, 11 Uhr, bis 24. Juni, 7.50 Uhr, in einen Materialcontainer auf einer Baustelle in der Straße Palmental in Eisenach eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen der oder die Täter bei diesem Einbruch aus diesem Winkel und Schrauben im Wert von rund 6000 Euro. red

