Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis. Das könnte heute für Sie interessant sein.

Mit „Wucan“ startet Kultursommer in Bad Salzungen

Der Bad Salzunger Kultursommer geht am Samstag, 29. Juni, in seine 26. Runde. Es gibt zum wiederholten Male ein abwechslungsreiches Programm auf der Open-Air-Bühne am Haunschen Hof/Burgseeterrasse. Los geht es mit dem Heavy Flute Rock der Band „Wucan“ aus Dresden. Die vierköpfige Combo steht für psychedelische Riffs, progressive Songstrukturen mit einigen Folk-Elementen. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt zu diesem Konzert kostet 22 Euro. Tickets gibt es unter: kulturverein-badsalzungen.de, in der Touristinformation Bad Salzungen, im Ticketshop Thüringen oder an der Abendkasse.

Stadtrat Amt Creuzburg startet um 19.30 Uhr

Am Mittwoch, 26. Juni, beginnt die Sitzung des neuen Stadtrates der Stadt Amt Creuzburg um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Creuzburg. Dabei werden die Ratsmiglieder für ihre Aufgaben verpflichtet. Zudem erhalten die gewählten Ortsteilbürgermeister ihre Ernennungsurkunden. Es sind Ronny Schwanz (Creuzburg), Toni Nickol (Mihla) und Jan Werneburg (Ebenshausen).

„Mord im Morgengrauen“ in Bad Liebenstein

Das Theater im Palais Erfurt ermittelt exklusiv am Samstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr im Comödienhaus Bad Liebenstein. Mit der Krimikomödie „Mord im Morgengrauen“ schickt das Erfurter Theater in einem Gastspiel einen kauzigen Inspektor an den Ort des grausigen Verbrechens, nicht zu vergessen seinen schwer verliebten Assistenten – perfekter Stoff für einen herrlich unterhaltsamen Abend mit vielen Lachern und Rätselraten.

Wer möchte sich diese charmante Krimikomödie schon entgehen lassen? Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 18 Euro und sind in der Tourist-Information Bad Liebenstein, im Besucherzentrum Altenstein, in den Tourist-Informationen der Region oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen vom Ticketshop Thüringen oder unter www.comödienhaus.de erhältlich. Der Zugang zum Comödienhaus ist barrierefrei.

Friedhofswege mit verbesserter Begehbarkeit für Menschen mit Behinderung

Kürzlich wurden die Ablaufrinnen sowie einige Abläufe entlang des westlichen Hauptweges auf dem Eisenacher Friedhof erneuert. Mithilfe dieser Maßnahme konnte die Begehbarkeit vor allem mit Rollatoren deutlich verbessert werden. Ein positiver Nebeneffekt ist die verbesserte Entwässerung bei starken Regenfällen. Bereits im vergangenen Jahr hatte es gemeinsam mit dem Fachdienst Infrastrukturmanagement der Stadtverwaltung und dem städtischen Beauftragten für Menschen mit Behinderung eine Begehung zum Thema Barrierefreiheit auf dem Friedhof gegeben.

Die Stadt Eisenach weist darauf hin, dass in der Straße am Wartenberg und in der Friedhofstraße im Bereich der Eingänge zum Friedhof jeweils ein Behindertenparkplatz geschaffen wurde. Zudem ist im Bereich der Ackerstraße geplant, durch neue Beschilderung Behindertenparkplätze auszuweisen.

CDU-Landtagsabgeordnete loben neues Ehrenamtsgesetz

Als „Meilenstein der Ehrenamtsförderung“ haben die CDU-Landtagsabgeordneten Martin Henkel, Marcus Malsch und Raymond Walk die Verabschiedung des Ehrenamtsgesetzes der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag bezeichnet: „Zwei von fünf Menschen im Wartburgkreis engagieren sich ehrenamtlich. Wir machen ihnen das Leben wieder leichter. Mit einem 15 Millionen Euro schweren neuen Landesprogramm bekommen die Ehrenamtlichen endlich mehr Sicherheit und Planbarkeit für ihren unersetzlichen Dienst an unserer Gesellschaft.“

Ehrenamtliche und Vereine im Wartburgkreis könnten darüber nun ab 2025 jedes Jahr Mittel zur Realisierung von Projekten oder Investitionen beantragen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Fördermöglichkeiten für Aus- und Weiterbildungsangebote, Entschädigungsleistungen bei Gesundheitsschäden, Nachwuchsgewinnung von Kindern und Jugendlichen sowie für besondere Härtefälle. Auch die Übernahme von GEMA-Gebühren für Vereine wird gesetzlich festgeschrieben und muss so nicht jedes Jahr neu verhandelt werden. Die Stiftung Ehrenamt wird zur Umsetzung des Landesprogramms mit 3,5 zusätzlichen Millionen ausgestattet.