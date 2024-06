Eisenach. Gangster, Gauner und Ganoven suchen Kindergarten in der Eisenacher Oststadt heim

Täter erbeuten Bargeld aus Eisenacher Kindergarten

Unbekannte brachen in der Zeit von Montag, 17. Juni, 13 Uhr, und Montag, 24. Juni, 9.30 Uhr, in eine Kindertagesstätte in der Schützenstraße im Eisenacher Osten ein. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Diebe Bargeld. Die Polizei Eisenach sucht nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 03691/261 124 und der Bezugsnummer 0162473/2024 entgegen.

Feuer breitet sich von einem Container aus

Ein Container, in dem Pappe gelagert wurde, geriet am Dienstag, 25. Juni. gegen 5.20 Uhr im Nachbarkreis Gotha in Brand. Laut Angaben der Polizei breitete sich das Feuer in der Suhler Straße in Ohrdruf über angrenzende Container und Holzbalken auf einen darüber befindlichen Anbau und auf das Dach einer Garage aus. Ein Übergreifen der Flammen auf eine daneben befindliche Halle konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.