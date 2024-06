Eisenach/Wartburgkreis. Tipps für Veranstaltungen im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach

1) Wieder große Gaudi zum Ruhlaer Sommerskilauf

Der Ruhlaer Sommerskilauf wird am Wochenende einmal mehr eine „heiße Angelegenheit“, und eine Gaudi mit sportlicher Note dazu. Der Auftakt ist am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr mit der Après-Ski-Party mit Itzi & Fipsi im Festzelt am „Felsenklo“. Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr gehen die Teilnehmer ins Rennen. Start ist auf der Wiese hinter der Kita „Krümmespatzen“.

Gegen 15 Uhr werden die Läufer im Karolinenpark erwartet, etwa 17 Uhr an der „Krone bäim Hüsschen“. Zahlreiche Teilnehmer werden sich traditionell kostümieren, was dem Sommerskilauf auch äußerlich eine närrische Note gibt. Die Siegerehrung steht 19 Uhr im Festzelt an. Danach spielen die Polars ab 20 Uhr zum Tanz. Am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr steht ein musikalischer Frühschoppen mit der Schmerbacher Blaskapelle auf dem Programm – mit Gulasch und Hüts auf der Speisekarte.

Sommerskilauf in Ruhla © Dirk Bernkopf | Dirk Bernkopf

2) Gala-Programm zum Sommerball des Landestheaters

Nach dem großen Erfolg des Frühlingsballs „Tanz in den Mai“ lädt das Landestheater Eisenach das Publikum erneut dazu ein, in eine neue Jahreszeit tanzen – mit einem Sommerball am Samstag, 29. Juni, unter dem Motto: „Eine laue Nacht genießen, ein Fest feiern!“ Die Eisenacher Sparten Ballett und Junges Schauspiel kreieren dafür ein Gala-Programm, dazu kommt die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach und Musiktheater aus dem Staatstheater Meiningen.

Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, von 19.30 bis 21 Uhr gibt es das Gala-Programm auf der Bühne. Karten sind übrigens noch zu haben. Nach einem kleinen Umbau kann auf der Bühne bis 0.30 Uhr zu den Klängen der Live-Band „The Beefees“ getanzt werden. Auch die Disko im 2. Rang hat bis 0.30 Uhr geöffnet. Um 1 Uhr schließt das Landestheater.

3) Seebacher Kirmes mit großem Programm

Die Seebacher Kirmes ist ein traditionelles Volksfest, das schon seit 1736 in Seebach gefeiert wird. Und am Wochenende ist es wieder so weit, die Kirmesgesellschaft freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Los geht es schon am Donnerstag, 27. Juni, um 17 Uhr mit dem Kirmesgottesdienst in der Seebacher Kirche. Der traditionelle Kuchenmarsch durch den Ort folgt am Freitag, 28. Juni, ab 17 Uhr, bevor dann ab 21 Uhr der Kirmestanz mit der Band „Synchron“ in Klubhaus lockt.

Der Samstag, 29. Juni, steht ab 9 Uhr im Zeichen des Umspielens, ab 21 Uhr heizt dann die Band „Noise“ ein. Am Sonntag laden die Kirmespaare dann zu musikalischem Frühschoppen (10 Uhr), Mittagstisch mit Hüts (12 Uhr), Familien-Nachmittag (14 Uhr) Tanzdarbietungen des SCC, Kinderbelustigung und Kaffee und Kuchen von den Kirmesbräuten sowie zur Disco mit Kirmesbeerdigung (18 Uhr)

Snowblind, hier im Schlachthof Eisenach, rocken am Waldbad 2022. © Jensen Zlotowicz | Jensen Zlotowicz

4) Rock hoch 3 am Waldbad in Mosbach

Das wird rockig: Gleich drei bekannte Rock-Instanzen aus der Region gehen am Samstag, 29. Juni, im Gasthaus am Waldbad Mosbach ab 20 Uhr an den Start. Von „Rock Bilanz“, „Snowblind“ und „Kickenbacker“ bekommen die Gäste die besten Songs aus der Rock-History auf die Ohren und in die Beine.

5) Vom Tiny House bis zum Gradiergarten

Zum 30. Mal laden in Thüringen Architektinnen und Architekten zum „Tag der Architektur“ ein. Im Wartburgkreis stehen dabei zwei Objekte im Fokus. In der Großburschla (Bei der Schule 9) können sich Interessierte am Sonntag, 30. Juni, von 15 bis 16 Uhr das dortige „Cosy Tiny House“ anschauen. Und in Bad Salzungen ist der Gradiergarten (Flößrasen 1) von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

