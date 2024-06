Wir haben Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis zusammengefasst. Diese Neuigkeiten könnten Sie interessieren.

Reise durch Raum und Zeit im Planetarium

„Vom Urknall bis zur Gegenwart – Entstehung und Veränderung von Himmelskörpern bis zum Verschwinden der Saurier“ ist der Titel einer Veranstaltung im Bad Salzunger Planetarium. Sie beginnt am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr. Um eine Voranmeldung wird gebeten unter Telefon: 03695/ 617254 oder per E-Mail an katja.hardtke-pforr@wartburgkreis.de. red

Einladung zur Radtour: Mit dem E-Bike auf den Inselsberg

Zu einer anspruchsvollen Radtour lädt der ADFC-Wartburgkreis am Samstag, 29. Juni, ein. Es geht von Eisenach über Laucha, Bad Tabarz zur Tanzbuche und zurück über Inselsberg, Glöckner, Hohe Sonne nach Eisenach. Die etwa 64 Kilometer lange Tour startet um 9 Uhr auf dem Eisenacher Markt und überwindet rund 960 Höhenmeter. Sie führt auch über Waldwege mit deutlichen Steigungen. Die Tour ist deshalb laut Ankündigung des Radclubs besonders für E-Biker und sportliche Fahrer geeignet. red

Wandern auf dem Mühlhäuser Landgraben

Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt zu seiner nächsten Wanderung am Sonntag, 30. Juni. Sie führt laut Vorschau durch einen wunderschönen, urwaldartigen Waldstreifen der Mühlhäuser Landgraben-Wallanlage. Die Tour ist mittelschwer und erstreckt sich über 15 Kilometer. Start ist um 10 Uhr am Parkplatz „Alter Kuhstall“ in Sollstedt. Nähere Informationen gibt es bei Wanderleiter Norbert Wetzel unter Telefon: 03601/ 758 617. red

Restaurierung der Eisenacher Friedhofskapelle: Spendenziel erreicht

20.000 Euro lautete das Ziel einer Spendenaktion der Stadtverwaltung für die weitere Sanierung der Friedhofskapelle. Nun sei es erreicht, hieß es aus dem Rathaus. Für die Wiederherstellung der Kapelle startete die Stadt 2022 gemeinsam mit der Denkmalstiftung Eisenach in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Wartburg-Sparkasse einen Spendenaufruf. Motto: „Wir verdoppeln Ihre Spende“. Alle eingegangenen Beträge wurden von den beiden Partnern der Stadt verdoppelt, bis die 20.000 Euro erreicht wurden.

Die Stadt danke allen Spendern und den Partnern für das Gelingen dieses Projektes. „Es begeistert mich immer wieder, wie engagiert die Eisenacherinnen und Eisenacher bereit sind, mit ihrem privaten Geld solch wichtige Projekte mitzutragen. Das zeigt einmal mehr, wie sehr den Menschen das kulturelle Erbe Eisenachs am Herzen liegt“, wird Oberbürgermeisterin Katja Wolf (BSW) zitiert.

Mit den Spenden und Fördergeldern vom Landesamt für Denkmalpflege, auf die die Stadt hoffe, soll im 3. Bauabschnitt die Ausmalung des Himmels im Kapellenschiff erfolgen. Ziel sei es, die ursprüngliche Ausmalung der Kapelle von 1898 vollständig wieder zum Vorschein zu bringen. Dafür kann weiter gespendet werden. red

Die Kinder- und Jugendkunstschule in Schweina hat ihr neues Programm veröffentlicht mit vielen Angeboten. Das Bild zeigt einen Ferienkurs im vergangenen Jahr - auch dieses Jahr ist in der Schule wieder viel los, nicht nur in den Ferien. © Archiv | Dirk Bernkopf

Das neue Programm der Jugendkunstschule des Wartburgkreises ist da

Die ersten Anmeldungen laufen schon für die neuen Kurse an der vereinsgetragenen Kinder- und Jugendkunstschule des Wartburgkreises in Schweina. Mehr als zwanzig Kultur- und Kunstschaffende der Region, von Eisenach bis Gerstungen und darüber hinaus, bieten dort Kurse, Workshops und Ferienzeiten an. Das neue Programm startet am 12. August. Die Angebote richten sich laut einer Ankündigung an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, an Familien, an Anfangende und Fortgeschrittene. Für alle sei etwas dabei.

Die Kleinsten ab drei Jahren können im Kurs „Familienkunst“ gemeinsam mit einem Eltern- oder Großelternteil auf Entdeckungsreise gehen, in die Welt der Farbe und des Materials. Fortgesetzt werden die Kurse für bestimmte Altersgruppen mit der Zwergenwerkstatt für Kinder ab fünf Jahren. Im Grundschulalter folgen die Kurse „Malen & mehr“, die materialbetonten Werkstätten wie etwa die Holz-, Keramik-, Näh- und Graffitiwerkstatt. Auch eine Ideenwerkstatt gibt es.

Wer beim Umgang mit Stift und Pinsel mehr lernen möchte, für den ist der Kurs „Zeichnen und Malen - von der Pike auf“ geeignet. Wer lieber digital arbeitet, kann im Kurs „Comic & mehr“ vom Designer Gregor Müller viel lernen. Und wer beruflich einen Weg zum Design, Architektur, Mode, Theater oder Kunst einschlagen möchte, kann im Mappenkurs an der Zugangsvoraussetzung für ein Studium arbeiten.

Auf Erwachsene warten im Programm wieder die Näh- und die Keramikwerkstatt sowie der Malstammtisch. Neu ist die Wollwerkstatt mit Filzen und Flechten. Der Nähmaschinenführerschein lockt ebenso wie Familienangebote, Aktionstage und Workshops zum Kennenlernen, Ausprobieren oder Intensivieren einer Technik. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es unter: www.kunstschule-wak.de oder Telefon: 036961/ 730 508. red

Arbeitsagentur informiert: So gibt es Kindergeld für volljährige Kinder

Über Kindergeld für volljährige Kinder informiert die Arbeitsagentur Südwestthüringen, die auch für den Wartburgkreis zuständig ist. Anspruch darauf haben demnach Sorgeberechtigte, wenn das volljährige Kind beispielsweise eine Schul- oder Berufsausbildung, ein Studium oder einen Freiwilligendienst absolviert. Kindergeld könne ebenfalls während einer Übergangsphase von längstens vier Monaten zwischen Schule und Ausbildung, Studium oder Freiwilligendienst gezahlt werden. Dafür ist keine Arbeitslosmeldung bei der Agentur nötig.

Der Newsletter für Eisenach und die Wartburgregion Alle wichtigen Informationen aus der Wartburgregion, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch bei längeren Unterbrechungszeiten könne Kindergeld gezahlt werden, wenn nachgewiesen wird, dass sich das Kind aktiv um einen Ausbildungs- oder Studienplatz bemüht. Falls das Kind nach der Schule noch keine weiteren Pläne für eine Ausbildung habe, könne ebenfalls ein Kindergeldanspruch bestehen. Dafür müsse sich das Kind aber bei der Agentur persönlich oder elektronisch arbeitslos melden. Anträge, Mitteilungen und Nachweise können online unter www.familienkasse.de übermittelt werden. Dort gibt es auch Informationen rund um Kindergeld und Kinderzuschlag. red

Das könnte Sie auch interessieren