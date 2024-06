Pfarrer Armin Pöhlmann denkt darüber nach, was es eigentlich zu gewinnen gibt

„Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Pokal gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt!“ So schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Nicht ganz so, denn er schreibt nicht vom „Pokal“, sondern vom „Siegeskranz“ – der Kranz, den sich der Sieger auf den Kopf gesetzt hat, ist der Pokal der Antike gewesen.

Aber sie laufen nach wie vor im Stadion, die Sportler, wie vor 2000 Jahren. Paulus war wohl kein sportlicher Typ, aber er vergleicht sich mit einem Sportler, der alles gibt, um zu gewinnen. Viel Einsatz, gute Vorbereitung, auch Leidensfähigkeit, das braucht der Fußballer – ob in Eisenach oder andernorts auf der Welt. Laut Paulus braucht das auch der Christenmensch. Paulus selbst war da Hochleistungssportler – er ist einmal um das halbe Mittelmeer gelaufen, um die Menschen zu erreichen.

„Lauft, dass ihr den Pokal gewinnt!“, so sagt Paulus der Gemeinde. Ja, so möchte ich fragen, was ist denn dieser Pokal, den es da zu gewinnen gibt?

Das Nagelkreuz für die Eisenacher Nikolaikirche. © Armin Pöhlmann | Armin Pöhlmann

Paulus ist sein Leben lang gelaufen, um eine Gemeinde für Jesus zu bauen. Beim Fußball steht auch die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Da ist die Gemeinschaft der „11 Freunde“, aber es bildet sich auch eine Gemeinschaft der Menschen aller Länder, die gemeinsam das Gefühl haben, an einem historischen Augenblick teilzunehmen.

Ich habe selbst im Frühling im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Pokale gesehen. Sie sind schön – aber ich kann mir nicht vorstellen, dass allein diese goldenen Klötze das Ziel der ganzen Anstrengung sein sollen. Paulus bezeichnet den Pokal, nach dem er läuft, als einen „unvergänglichen“. Er möchte am Ende ins himmlische Stadion einziehen, zur Siegesfeier mit möglichst vielen Menschen. Es geht um mehr, immer um mehr, im Fußball wie im christlichen Glauben.

