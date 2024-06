Eisenach. Aus einem Kanister ist am Donnerstag Flüssigkeit ausgetreten. Es kam zu einem Gefahrguteinsatz in einer Firma in Eisenach.

Am Donnerstagabend kam es gegen 23.45 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in einer Firma in der Mühlhäuser Straße in Eisenach. Wie die Polizei mitteilte, war aus ungeklärter Ursache ein Gefahrgutstoff aus einem dafür vorgesehenen Kanister ausgetreten.

Der Newsletter für Eisenach und die Wartburgregion Alle wichtigen Informationen aus der Wartburgregion, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Mitarbeiter im Alter von 51 bis 71 Jahren klagten in diesem Zusammenhang über Atemwegsreizungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten wenig später wieder entlassen werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red