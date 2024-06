Eisenach. Das Unesco-Welterbe bietet in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Familienprogramm und drei besondere Angebote.

Die Wartburg in Eisenach bietet in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Familienprogramm und drei besondere Angebote. Unter der Frage „Stroh zu Gold spinnen – geht das überhaupt?“ wird mit Kindern zwischen 4 und 9 Jahren ein berühmtes Märchen gelesen: Rumpelstilzchen. Anschließend legen die Teilnehmenden selbst Hand an und verarbeiten Flachs mit historischen Werkzeugen. Der Workshop „Stroh zu Gold spinnen – geht das überhaupt?“ findet am 8. und 29. Juli, jeweils 10 bis 11.30 Uhr, statt.

Filmemacher von Morgen erproben im Workshop „Und Action – ein Trickfilm entsteht“ ihre ersten Schritte. Gemeinsam drehen die 8- bis 14-Jährigen, mit Tablet und Playmobil-Luther Figuren bewaffnet, vor Greenscreens eigene Kurzvideos im Stop-Motion-Verfahren. Termine: 10., 17. und 24. Juli, jeweils 12 bis 14 Uhr.

Die zeitreisende Abenteuermaus Alba begleitet Entdecker im Alter zwischen 5 und 10 Jahren bei der frühabendlichen und familienfreundlichen Schatzsuche „Achtung Mauseloch!“ durch den historischen Palas der Wartburg. Am Ende wartet eine Belohnung für das Lösen zahlreicher Rätsel. Termine: 5. und 19. Juli sowie 10. und 23. August, jeweils 17 Uhr.

Für die Workshops ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Die Plätze sind begrenzt. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 03691/25 00 oder per E-Mail unter besucherservice@wartburg.de. Die Teilnahmegebühren betragen fünf Euro.

Familien können auch an einer spannenden und kindergerechten Führung durch den mittelalterlichen Palas der Wartburg teilnehmen. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die Geschichte und die Bewohner der berühmten Burg. Die Familienführungen, für die es keine Anmeldung braucht, finden während der Ferien in Thüringen stündlich zwischen 11 und 14 Uhr statt. Karten können allerdings auch bereits im Vorfeld online gebucht werden.

