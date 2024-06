Creuzburg. Beengte Verhältnisse bei einer Stützpunktfeuerwehr des Wartburgkreises machen einen Anbau erforderlich. Was die neuen Stadträte dazu in ihrer ersten Sitzung erfuhren.

Nach dem Baustart im Frühjahr gehen die Arbeiten für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in der Creuzburger Klosterstraße weiter zügig voran. Am Tag der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates wurde der Ringanker gegossen. Das teilte Bürgermeister Rainer Lämmerhirt den Stadtratsmitgliedern des Städtchens im Wartburgkreis mit. Nach dem Abbinden des Betons und dem Aufsetzen des Dachs ist der Rohbau fertig. Dann geht es an den Innenausbau. Der Anbau machte sich aufgrund beengter Verhältnisse in der Stützpunktfeuerwehr erforderlich.

Das könnte Sie auch interessieren