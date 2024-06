Eisenach/Wartburgkreis. Agenturchef Gold sieht zu wenige Erfolge bei Vermittlung von Geflüchteten auch in Eisenach und Wartburgkreis

Kaum Bewegung: Die Zahl der Arbeitslosen in Eisenach und Wartburgkreis sinkt langsam, zu langsam, aber kontinuierlich. Waren im April noch 4790 Menschen im Kreis arbeitslos gemeldet, sind es Ende Juni nun noch 4593, das sind noch einmal 80 weniger als im Vormonat Mai mit 4673. Die Arbeitslosenquote sank demzufolge von Ende Mai bis heute um 0,1 auf 5,5 Prozent. Allerdings: Im Juni 2023 war sie niedriger, da lag sie bei 5,0 Prozent.

„Wir verzeichnen eine ähnliche Situation wie in den Vormonaten: Zugänge in und Abgänge aus Erwerbstätigkeit blieben nahezu gleich. Wir sprechen nicht von Stillstand auf dem Arbeitsmarkt, aber die dringend benötigte Belebung blieb bisher aus“, bilanziert Wolfgang Gold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Südwest.

Seit Jahresbeginn sei erstmals der Bestand an offenen Stellen auf über 4000 angestiegen. Der Abgang von Stellen sei weiterhin niedrig. Gleichzeitig meldeten Betriebe im aktuellen Berichtsmonats wieder mehr neue Stellen. „Bisher haben sich 1.552 Bewerberinnen und Bewerber bei der Berufsberatung gemeldet. Aktuell stehen noch 501 Interessierten 1155 offene Ausbildungsstellen zur Verfügung“, blickt Gold auf den Lehrstellenmarkt.

Von den 4593 gemeldeten Arbeitslosen sind etwas über die Hälfte (55,6 Prozent) Männer. Abgänge aus der Arbeitslosigkeit in der Verkehrs- und Logistischbranche und in den Bau- und Ausbauberufen werden überwiegend dieser Personengruppe zugeordnet. Bei den Frauen sind es vor allem die klassischen Frauenberufe, in die Abgänge aus der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen sind: Handel, Gesundheitsberufe und Berufe im Lebensmittel- und Gastgewerbe.

Besonders betroffen von Arbeitslosigkeit sind ältere Menschen über 55 Jahre, die rund ein Drittel der Zahl der gemeldeten Arbeitslosen stellen. Ebenso schwierig ist es für Langzeitarbeitslose und auch Anteil der ausländischen Arbeitslosen ist mit 23,6 Prozent hoch.

Die Ergebnisse der Job-Kampagne könnten, so Gold, noch beiweitem nicht befriedigen. So zeigten jüngste Beschäftigungsstatistiken im Vergleich zum Vorjahresstichtag bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von Ukrainerinnen und Ukrainern einen Anstieg um 38 Prozent auf 581 Beschäftigte, bei den Geflüchteten aus Syrien um 18 Prozent auf 810 Beschäftigte und bei Menschen aus Afghanistan um 5 Prozentpunkte auf 376. Das ist Gold zu wenig: „Unser Ziel ist es weiterhin, so viele Geflüchtete wie möglich in den regionalen Arbeitsmarkt zu integrieren“.

