Seebach. Das traditionelle Volksfest wurde 1736 erstmals in Seebach (Wartburgkreis) gefeiert. Fußball contra „Noise“

Sie gehört in jedem Jahr zu den frühesten Kirmesfeiern in der Region: In Seebach nahe Eisenach wurde am Wochenende de wieder ausgiebig das Fest zur Kirchweihe. Das traditionelle Volksfest ikm Ort im Wartburgkreis wurde 1736 erstmals gefeiert. Irgendwann nach den Weltkriegen schlief die Feier ein, bevor es vor einigen Jahren von ein paar Enthusiasten wieder belebt wurde und sich seitdem großer Beliebtheit erfreut.

Acht Pärchen gehören in diesem Jahr zum Kern des Kirmestreibens. Angeführt von René Thees, Vorsitzender der Kirmesgesellschaft, startet die Kirmes bereits am Donnerstag mit dem Kirmesgottesdienst in der Seebacher Kirche. Der traditionelle Kuchenmarsch durch den Ort folgte tags darauf. Zum ersten Kirmestanz im Festzelt spielte im Festzelt die Band „Synchron“ auf. „Es hätten gern ein paar mehr Leute kommen dürfen, aber die Band war super und die Stimmung bärenstark“, resümierte Thees.

Nach dem Fußballspiel feierten die Seebacher Kirmesgänger ausgelassen zu den Klängen der Gruppe „Noise“ © Maria Rossbach | Maria Rossbach

Der Samstag wie in vielen anderen Orten dann auch im Zeichen des Umspielens. Ein Teil der Kirmesgesellschaft bereitet dann schon einmal das Festzelt wieder her, der andere läuft begleitet von einer Kapelle durch den Ort und bringt Ständchen vor den Häusern. „Hera“, der Schlachtruf der Kirmes hallte immer wieder durch das Dorf. Der Bierjunge Eric Buttke hatte dabei beim Ziehen des Getränkebollerwagens ganze Arbeit zu verrichten. Das Sektmädchchen Isabell Häring war für andere Getränke beim Umspielen durch den Ort zuständig.

Im Festzelt zur Seebacher Kirmes zeigten die Kirmespärchen ihren Tanz u © Maria Rossbach | Maria Rossbach

Die Band „Noise“ heizte dann als weiterer Höhepunkt der Kirmes den Besucherinnen und Besuchern im Festzelt mal ordentlich zum zweiten Kindestanz ein. Und damit niemand was verpasst, konnte man auch mit einem Auge auch immer mal einen Blick auf eine Leinwand werfen, um kein Tor beim Deutschlandspiel der Fußball-EM gegen Dänemark zu verpassen. Aber danach ging die Post so richtig ab im Festzelt am Klubhaus. Der Sieg der Deutschen gegen die Nordlichter verpasste den Seebacher Feierlaunigen zusätzlich Antrieb

Am Sonntag luden die Kirmespaare dann zu musikalischem Frühschoppen, Mittagstisch mit Hüts, Familien-Nachmittag mit Tanzdarbietungen des SCC, Kinderbelustigung und Kaffee und Kuchen von den Kirmesbräuten ein. Am frühen Abend wurde die Kirmes bis zum nächsten Jahr mit einer Disco beerdigt.