Mit alten Skiern und in lustigen Kostümen machten sich 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Strecke der 22. Auflage des Sommerski-Laufes in Ruhla. In drei Etappen galt es die rund sechs Kilometer unter die Bretter zu nehmen. Dabei geht es aber nicht um Geschwindigkeit, sondern um Spaß und die schönsten Kostüme. © Peter Rossbach | Peter Rossbach