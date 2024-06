Eisenach. Eine 33-Jährige hat in einem Lokal in Eisenach für Unruhe gesorgt. Die alkoholisierte Frau griff zweimal Gäste an. Diese und weitere Meldungen der Polizei für den Wartburgkreis.

Frau löst zwei Polizeieinsätze aus

Eine 33-jährige alkoholisierte Frau betrat, trotz Hausverbots, am Freitagabend ein Lokal am Nordplatz in Eisenach. Hier geriet sie mit einem anderen Gast in Streit, schubste diesen und schüttete ein Getränk aus. Als die herbeigerufenen Polizisten vor Ort eintrafen, versuchte die Frau, diese zu schlagen. Der Schlag konnte abgewehrt werden und die 33-Jährige wurde zunächst nach Hause gebracht. Wenig später kehrte sie jedoch wieder zurück in die Gaststätte und griff erneut einen Gast an. Hierzu nahm sie eine Bierflasche und schlug dem Gast damit gegen den Kopf. Der Mann wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete die Frau nach Hause und wurde von dort in Polizeigewahrsam gebracht, heißt es in der Mitteilung. Hier konnte die Frau ausnüchtern und sich beruhigen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Telefonbetrug an Tankstelle

Eine unbekannte Person meldete sich am Samstag telefonisch bei einer 24-jährigen Tankstellenmitarbeiterin und gab an, dass alle Karten für Apple Pay und alle Paysafekarten aus dem Sortiment genommen werden sollen. Der Unbekannte forderte die junge Frau auf, die Kartennummern durchzusagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 350 Euro. Die Polizei Eisenach mahnt wiederholt zur Vorsicht, am Telefon Daten oder Kartennummern durchzugeben. In den meisten Fällen handelt es sich um Betrugsmaschen.

Zwei Verletzte bei Unfall: Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstag, kurz vor 14 Uhr, auf der L 1017. Eine 22-jährige Daihatsufahrerin befuhr die Straße aus Mihla in Richtung Creuzburg. Plötzlich kam ihr ein bislang unbekannter schwarzer Pkw mit UH-Kennzeichen - teils auf ihrer Fahrspur - entgegen. Die 22-Jährige wich aus, kam ins Schleudern und kollidierte schließlich mit einer Leitplanke. Zwei Personen wurden verletzt. An der Leitplanke entstand Sachsachaden in Höhe von etwa 400 Euro, am Daihatsu entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten Pkw mit UH-Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem schwarzen Pkw beziehungsweise dem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0167722/2024).

Hoher Schaden bei Unfall

Am Samstag gegen 9:30 Uhr kam es in Großenlupnitz zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 72-jähriger Suzukifahrer auf der Eisenacher Straße in Richtung Langensalzaer Straße unterwegs. Eine 38-jährige Hyundaifahrerin befuhr die Friedhofstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Eisenacher Straße zu fahren. Da der 72-Jährige jedoch teilweise den Fahrstreifen für den Gegenverkehr befuhr, kam es zur Kollision beider Pkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt.

