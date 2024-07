Peter Rossbach über die Versuche, Fußball und andere Belustigungen unter einen Hut zu kriegen

Gegen eine Fußball-Übertragung anzutreten ist immer schwer, zumal wenn es Europameisterschaft ist und Achtelfinale und Deutschland spielt. Eisenachs Intendant Neundorf von Elz nahm es mit Humor, aber auch der Sommerball hätte natürlich wohl eine weitaus bessere Beteiligung gehabt, wenn nicht die TV-Übertragung vom Spiel aus Dortmund als Konkurrenz dagegen gestanden hätte.

Das merkten aber alle, die an diesem Samstag ein Angebot an Konzertgänger, Feierlaunige oder andere Party-Hasen gemacht hatten. Auf der Tanzfläche im Festzelt in Seebach war es zunächst zum Kirmestanz auch überschaubar, weil viele mit Bierglas vor der Leinwand standen und die Kick-Künste von Kroos, Rüdiger, Musiala und Kimmich verfolgten. Später ging die Party mit dem deutschen Sieg im Rücken aber richtig ab.

In Ruhla hatte die Band, die abends zum Sommerskilauf aufspielte, inständig gebeten, keine Leinwand aufzustellen. Passierte auch nicht. Nur die Alten-Fußball-Herren, die für den Ausschank am Bierwagen zuständig waren, hatte sich einen kleinen Fernseher hingestellt, um sich und auch die anderen auf dem neuesten Stand zu halten. Da passte dann auch Rock und Ball zusammen.