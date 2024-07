Wartburgkreis. Unfall mit tödlichem Ausgang für einen Dachs

Unfall mit tödlichem Ausgang für einen Dachs

Das endete für den Dachs tödlich. Ein Mitsubishi-Fahrer (39), der in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der K 508 aus Richtung Berterode in Richtung Berka v.d. Hainich unterwegs war, ist mit dem Tier kollidiert. Das teilte die Polizei. Am Fahrzeug entstand so großer Sachschaden, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Der Dachs verendete.

Alkoholktest zunächst verweigert

Beamte der Polizei-Inspektion Eisenach haben am Samstag kurz vor Mitternacht einen Opel-Fahrer (33) in Dippach gestoppt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Mann habe zunächst einen Alkoholtest verweigert. Auf dem Weg ins Krankenhaus habe er dann aber eingewilligt. Der Test ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.