Wartburgkreis. Das Motiv der 41-Jährigen ist noch unklar. Nach ihr wurde unter anderem mit Hubschrauber gesucht. Diese und weiter Polizeimeldungen.

Fährtensuchhund, Hubschrauber, viel Personal: Großen Aufwand betrieb in der Nacht zum Montag die Eisenacher Polizei, um eine Frau zu fassen. Die 41-Jährige hatte um 0.15 Uhr an der Polizeiinspektion in der Eisenacher Ernst-Thälmann-Straße direkt vor dem Haupteingang eine bislang unbekannte Substanz angezündet. Das brennbare Gemisch geriet laut einer Mitteilung der Polizei in Brand und verursachte im Eingangsbereich der PI Sachschaden.

Die Frau flüchtete zu Fuß. Die Polizei habe sofort intensiver Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu gehörte der Einsatz zahlreicher Polizeibeamter, dazu wurde der Polizeihubschrauber herbeigerufen, ebenso kam ein Fährtensuchhund zum Einsatz. In den frühen Morgenstunden konnte die Frau in ihrer Wohnung vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum möglichen Tatmotiv der Frau aufgenommen. Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden. Gegen die 41-Jährige läuft nun nein Verfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung. red

Mit Tempo 120 durch die 70er-Zone

Am Samstag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Landstraße zwischen Mihla und Eisenach durch. Bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde am Abzweig nach Ütteroda wurde ein Pkw mit Tempo 120 gemessen. Bei rund 900 durchgelassenen Fahrzeugen wurden 214 Verstöße registriert. Gegen einen Fahrzeugführer wird laut Polizei voraussichtlich ein Fahrverbot verhängt. red

Positiver Drogentest bei einem Rollerfahrer

Ein 19-Jähriger auf einem E-Scooter wurde am Sonntagabend in Eisenach in der Friedhofstraße von Polizisten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte dabei positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Verfahren wegen einer möglichen Ordnungswidrigkeit eingeleitet. red

