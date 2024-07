Eisenach. Die Stadtverwaltung meldet Einschränkungen des Straßenverkehrs und eine Neuregelung in Eisenach-Nord

Wiesenstraße wird bis Anfang August Baustelle

Die Wiesenstraße ist laut einer Meldung aus dem Rathaus ab Freitag, 5. Juli, bis voraussichtlich 8. August – ebenfalls ein Freitag - voll gesperrt. Auch der Gehweg ist davon betroffen. Grund für die Sperrung ist der Ausbau des Breitbandnetzes.

Eichrodter Weg bleibt weiter gesperrt

Der Eichrodter Weg bleibt laut Stadt noch bis voraussichtlich Freitag, 5. Juli, voll gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt ab dem Busstellplatz bis zur Waldstraße. Während der Bauarbeiten gilt ein Halteverbot. Grund für die Sperrung ist das Verlegen von Speedpipe-Rohren – diese dienen dem Glasfaser-Ausbau.

Änderung der Verkehrsführung in der Mosewaldschule

Ein Teilstück der Straße An der Tongrube zwischen der Stregdaer Allee und dem Nordplatz ist künftig als Einbahnstraße befahrbar. Die Fahrtrichtung führt von Ost nach West Richtung Straße Am Gebräun. Eine entsprechende Beschilderung wurde laut Stadt aufgestellt. Fahrradfahrer können die Einbahnstraße auch in der Gegenrichtung befahren. Die Vorfahrtsbeschilderung ist an dem Stück entfallen, nun gilt dort rechts vor links.

Vollsperrung der Luisenstraße

Die Fahrbahn in der Luisenstraße im Bereich der Hausnummer 14 bleibt voraussichtlich bis Freitag, 12. Juli, voll gesperrt. Auch der Gehweg ist betroffen. Grund für die Verlängerung der Sperrung sind Verzögerungen im Bauablauf. Hier wird ein Wasseranschluss eines Hauses verlegt. red

