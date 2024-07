Eisenach. Sichtungen auch am Himmelszelt über der Wartburgstadt. Meldungen verdoppeln sich in zurückliegenden Jahren in Deutschland.

Heute ist Welt-Ufo-Tag. Aus dem deutschsprachigen Raum trudeln jährlich zwischen 300 und 400 Meldungen bei der Ufo-Meldestelle ein. Auf merkwürdig-rätselhafte Weise verdoppeln sich in den Jahren 2021 bis 2023 diese Sichtungen. Auch der Himmel über Eisenach ist nicht mehr sicher vor unbekannten Flugobjekten. Am Morgen des 9. Februar 2019 blickt ein Eisenacher einem metallisch glänzenden Flugobjekt hinterher, das in seiner Form einer Zigarre ähnelt.

„Es hatte keine Tragflächen, keine Heckflosse und machte auch keine Flugzeuggeräusche“, sagt Oliver in einem Interview, dass auf einer namhaften Videoplattform mit dem Beweisvideo seines gesichteten Ufos veröffentlicht ist. Die Größe des Objekts schätzt er etwa auf das anderthalbfache eines Flugzeugs. Es ist nicht Olivers erste Ufo-Sichtung. In einem Nachbardorf von Eisenach möchte er seinen Vater kurz nach Mitternacht abholen. Rote und blaue Lichter bewegen den Chauffeur zum Aussteigen. „Es war ein eigenartiges Gefühl – es bewegte sich sehr langsam, völlig geräuschlos etwa 50 bis 100 Meter über einer Koppel“, erzählt Oliver über seine erste Ufo-Sichtung zwischen 2001 und 2003.

Da er in dieser völlig windstillen Nacht keinerlei Umgebungsgeräusche wahrnimmt, hätte der Ufo-Zeuge eigentlich Motorengeräusche wahrnehmen müssen. Neben den roten und blauen Lichtern konnte er gegen den Nachthimmel nur Umrisse ausmachen. „Das Objekt war leicht kugelförmig und hatte etwa die Zweifache Größe eines Autos“, sagt er weiter im Video-Interview. Handy-Kameras sind zu Beginn der 2000-er Jahre noch extrem schlecht, so dass in der Dunkelheit Aufnahmen zwecklos erscheinen.

