Wartburgkreis. Der neue Landrat Michael Brodführer bezieht sein Büro im Landratsamt. Mehr Freundlichkeit, weniger Papier

Als Dr. Michael Brodführer (CDU) zum ersten Mal offiziell als neuer Landrat des Wartburgkreises sein Büro betritt, hat er einen Beutel mit Dingen dabei, die ihm wichtig sind. Neben seinem Tintenfüller, den er seit elf Jahren benutzt, einer Flagge vom Schreibtisch seines Vaters und zwei kleinen Engeln, hat er auch eine Tasse mitgebracht. „Grüßen ist cool“, ist darauf zu lesen. Schließlich ist ja sein erklärtes Ziel, den Wartburgkreis zum freundlichsten Landkreis Deutschlands zu machen - was auch beim freundlichen und humorvollen Umgang miteinander beginne. Passend zur Tasse packte er eine grüne Thermoskanne aus, die für das Grüne Herz Deutschlands stehe, in dem sich der Wartburgkreis befinde.

Vorgänger Reinhard Krebs wünschte seinem Nachfolger Weitblick, Durchsetzungsvermögen und ein gutes Händchen bei der Teambildung. Nach Gesprächen mit den Dezernenten Udo Schilling (CDU) und Martin Rosenstengel (CDU) sowie dem Sekretariat zur Abstimmung der anstehenden Termine und Aufgaben stellte sich Brodführer im Kreistagsaal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes vor.

Brodführers erster Wunsch an seinem ersten Tag als Landrat an die Mitarbeiter war der nach dem Verzicht auf Papier – Papierberge, wie er sie beim Räumen seines Schreibtisches in Bad Liebenstein zuletzt hatte aussortieren müssen, wolle er gern künftig vermeiden. Sein Fokus als neuer Landrat liegt in den ersten Monaten auf der Verwaltung. Hier möchte er sich die Strukturen anschauen und dafür auch in alle Abteilungen gehen, um herauszufinden, wo sich Abläufe straffen lassen. Ihm sei ergebnisorientiertes Arbeiten wichtig und so zähle für ihn weniger der Verfahrensweg, sondern vielmehr das Erreichen klar umrissener Ziele.

red