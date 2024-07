Eisenach. Eine 41-Jährige legte ein Feuer vor der Eisenacher Polizeiinspektion, welches von den Beamten selbst gelöscht werden konnte. Nun ist die Frau in eine Klinik eingewiesen worden.

Die 41-jährige Frau, die in der Nacht zum Montag mutmaßlich Feuer am Eingang der Polizeiinspektion in Eisenach gelegt hat, wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Das Feuer, das von Beamten im Haus selbst gelöscht werden konnte, richtete Sachschaden an, der Eingang sei aber weiter nutzbar. Welche Substanz genau angezündet wurde, sei noch unklar. In der Nacht hatte die Polizei mit Hubschrauber und Suchhund erfolgreich nach der Frau gefahndet, die zu Fuß geflüchtet war.

Mopedfahrer kommt nach Zusammenstoß mit Pkw zu Fall

Montagabend fuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer auf der Rasdorfer Straße in Geisa. Er setzte den Blinker und lenkte Richtung Fahrbahnmitte, um nach links in die Anneliese-Deschauer-Straße abzubiegen. Dabei überholte ihn plötzlich ein Auto. Obwohl der 17-Jährige noch versuchte auszuweichen, stieß er gegen den rechten hinteren Bereich des Fahrzeuges und stürzte.

Der Autofahrer hielt ein ganzes Stück später an, kam fußläufig zurück und sagte laut Zeugenaussagen, dass er nichts mit dem Unfall zu tun gehabt hätte und fuhr weiter ohne seine Daten zu hinterlassen. Über das Kennzeichen konnte der Fahrer des Pkw ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können unter Telefon 03695/5510.

