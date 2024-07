Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis. Das könnte heute für Sie interessant sein.

Kurzfristige Sperrung der Eisenacher Hellwigstraße

Die Fahrbahn in der Hellwigstraße in Eisenach ist im Bereich der Hausnummer 22 voraussichtlich bis Mittwoch, 3. Juli, voll gesperrt. Die Hellwigstraße ist von der Altstadtstraße her als Sackgasse befahrbar. Aus der Hörselstraße kann die Hellwigstraße so lange nicht befahren werden. Entsprechende Schilder wurden laut Stadt aufgestellt. Grund ist eine Havarie an der Wasserleitung. red

Premiere beim Zirkus-Ferienprojekt in der Wandelhalle

Eine Zirkus-Ferienprojekt hat am Freitag, 5. Juli um 16 Uhr öffentliche Premiere in der Eisenacher Wandelhalle. „Gemeinsam unter den Sternen - mitten in Europa“ ist das Motto, das von rund 70 Kindern und Jugendlichen zusammen mit dem Kinder- und Jugendzirkus Tasifan umgesetzt wird. Seit 1. Juli wird es einstudiert. Eine zweite Aufführung ist laut Ankündigung am Samstag, 6. Juli um 10 Uhr geplant. Zu sehen ist, wie der gesamte Sternenhimmel, der durcheinandergeraten ist, neu geordnet wird. Sieben Workshops von Einradfahren über Jonglage bis zur Clownerie wurden genutzt.

Organisiert wird das Projekt als „Talentcampus“ von der Volkshochschule des Wartburgkreises im Rahmen des vom Bundes-Bildungsministerium geförderten Programms „Kultur macht stark“. Kostenfrei nahmen daran Kinder teil von der Mosewald-Grundschule, der Wohngruppe „Marientaler“ des Johannesstift Diakonie Jugendhilfe sowie vom Kinder- und Jugendzirkus Tasifan. Unter dem Titel „junge vhs“ will die Volkshochschule weitere Projekte und Kurse für Kinder und Jugendliche anbieten. Infos dazu auf www.vhs-wartburgkreis.de. red

„Kastanienallee im Nebel“ heißt dieses Foto von Sven Untheim, der am 6. Juli eine Ausstellung beim Eisenacher Kunstverein eröffnet. © Sven Untheim | Sven Untheim

Neue Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins

Natur- und Landschaftsfotografie ist ab Samstag, 6. Juli in der Galerie K12 des Eisenacher Kunstvereins am Frauenberg 30 zu sehen. Von 13 bis 19 Uhr wird die Schau mit Werken von Sven Untheim eröffnet. Der Eisenacher, Jahrgang 1990, fotografiert analog und digital. Er sei ein stiller Beobachter, der auf Spaziergängen die Landschaften und Städte seiner thüringischen Heimat erkunde, heißt es in der Ankündigung. Sein Blick sei wach und kritisch, liebevoll und ungeschönt. Die Botschaften seiner Bilder vermitteln sich oft auf den zweiten Blick. Sie laden zum Nachdenken ein, ohne dabei zu urteilen. red

Untheim möchte am Samstag mit allen Besuchen ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind donnerstags und samstags von 13 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist bis 31. Dezember zu sehen. Für die Zeit ab Januar 2025 können sich wieder Künstlerinnen und Künstler, die gern ausstellen möchten, beim Kunstverein bewerben.

Alexandra Husemeyer als Vorsitzende zeigte sich anlässlich der Ankündigung stolz darauf, dass der Verein nach dem Ende der Förderung als „Goldschmiede“-Projekt der Stadt Sponsoren gefunden hat, die den Fortbestand der Galerie gewährleisten. Der Mietvertrag für den Fraunberg 30 sei soeben um ein Jahr verlängert worden. Zu den Förderern gehören die Druckerei Husemann, Widem Logistics GmbH, das Planungsbüro Wolfgang Bogen und die Eventagentur Andreas Wendisch. red

Illegal abgelagerter Grünschnitt im Bereich des Bergbauerlebnispfades in Stedtfeld. © Stadtverwaltung Eisenach | Markus Mayer

Stadt beklagt erneut wilde Müllablagerungen

Erneut habe es in jüngster Zeit wieder Fälle von illegalen Müllablagerungen im Eisenacher Stadtgebiet gegeben, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. So gebe es vermehrt wilde Grünschnittablagerungen am Bergbaulehrpfad in Stedtfeld. Die Stadt appelliert an die Bürger, zum Schutz des Waldes Grüngut ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Deponie des Abfallzweckverbandes liege unweit des Lehrpfads bei der Kläranlag. Sie habe Mittwoch von 13 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof in Großenlupnitz habe dienstags bis freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Auf www.azv-wak-ea.de stehen weitere Annahmestellen.

Der Bergbaulehrpfad in Stedtfeld wurde 2017 mit Hilfe vieler Unterstützer wieder eröffnet. Das Wetter und fehlende Finanzen hatten ihm zuvor schwer zugesetzt. Der Pfad enstand 1996 bis 1998 auf Initiative der Stadt.

Auch im Bereich des Walderlebnispfades an der Rabenhöhle wird laut Stadt immer wieder wilder Müll weggeworfen. Flaschen, Verzehrboxen und Pizzakartons werden achtlos zurückgelassen. Dabei sei der 2020 eröffnete Pfad vor allem für Kinder gedacht, die unter dem Müll leiden. Am Walderlebnispfad, den die Stadt mit dem Forstamt schuf, gibt es verschiedene Erlebniselemente wie Holzartenbestimmung, eine Zapfenzielwurfstation, eine Tierweitsprunggrube und viele wissenswerte Informationen rund um das Thema Wald und Natur. red

Handwerkskammer ehrt Meister – Ehrenbrief geht an Mihlaer

Zum 28. Mal ehrte die Handwerkskammer Südthüringen langjährig tätige, verdiente Meisterinnen und Meister. In diesem Jahr wurden 23 in Rohr bei Suhl 23 Jubilare geehrt, davon 17 mit „Goldenen Meisterbriefen“ (50 Jahre) und sechs mit Diamantenen Briefen (60 Jahre Meister). Dem Mihlaer Tischlermeister Wolfram Böhnhardt wurde der Ehrenmeisterbrief der Handwerkskammer überreicht. Verliehen wird er für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit und besondere Verdienste um das Handwerk und die Allgemeinheit. Den Ehrenbrief erhielt auch Raumausstattermeister Andreas Morgenweck aus Bad Salzungen. Auch für weitere Handwerker aus dem Wartburgkreis gab es Urkunden. Je eine goldene erhielten Malermeister Martin Fleischmann (Dermbach), Elektromeister Dieter Mäder (Bad Salzungen) und Fleischermeister Gerhard Pfaff (Dermbach). red

Neues Jobportal und Schulplaner für Südwestthüringen: Spicken ausdrücklich erlaubt

Die „Karriereheimat“ ist die regionale Marke der Landkreise Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen und Wartburgkreis sowie der kreisfreien Stadt Suhl, mit der für Ausbildung, Studium, Jobs und Praktika in Südwestthüringen geworben wird. Sie soll Schüler, Studierende und Unternehmen zusammenzubringen. Nun wurde die dazugehörige Internetplattform www.karriereheimat.de überarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Hier finden Schüler und Auszubildende, Gesellen, Facharbeiterinnen und Facharbeiter sowie Unternehmen gezielte Informationen und Ansprechpartner. Auf der angegliederten Stellenbörse finden die Nutzer außerdem Angebote für Ausbildung und Beruf in Südwestthüringen. Das gelte auch für Berufserfahrene, die zurück in die Heimat wollen oder neue berufliche Herausforderungen suchen.

Zudem habe die Karriereheimat ihren erstmals aufgelegten Schulplaner „Planiverse“ an Schüler ab Klasse 7 in Südwestthüringen verteilt. Dabei handelt es sich um die XL-Variante eines herkömmlichen Hausaufgabenheftes und einen täglichen Begleiter durch den Schulalltag. Der Planer sei nicht nur ein nützlicher Unterrichtshelfer, sondern soll auch durch die Berufsorientierung führen. Deshalb gibt er Tipps zu Praktika, Ausbildungs- und Studienplätzen. Ebenso enthalten sei eine Übersicht über Veranstaltungen sowie Messen zur Berufswahl und mögliche Praktikumsplätze. red

