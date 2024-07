Termine, Veranstaltungen und andere Meldungen. Was Sie aus Eisenach und Umgebung heute wissen sollten.

Wandern mit dem Rennsteigverein Ruhla

Zur Wanderung „Rund um den Engestieg in Ruhla“ lädt die Ortsgruppe Ruhla des Rennsteigvereins 1896 für Samstag, 6. Juli um 10 Uhr ein. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Ententeich im Dornsental. red

Schmuckbuchstaben: Tageskurs in der Schreibwerkstatt Wagner

Um schön ausgestaltete Schmuckbuchstaben zu Beginn eines Textes oder einfach nur schön gestaltete Initialen geht es in einem Tageskurs im Atelier Wagner in der Marienstraße 36-38 in Eisenach. Mit den Großbuchstaben der Lombardischen Lettern lässt sich beides realisieren. In dem Kurs, der Samstag, 8. Juli um 10 Uhr, startet, lernen Interessierte das Zeichnen und Konstruieren der Buchstaben im richtigen Größenverhältnis mit Bleistift, Konturenstift und Farbe sowie die Ausgestaltung der Buchstaben bis hin zu einfachen Blütenstäben. Anmeldung unter Telefon 0176 / 32321867. red

Erzähltheater in der Stadtbibliothek Eisenach

Die Stadtbibliothek Eisenach in der Georgenstraße 45/47 lädt für Samstag, 6. Juli um 10.30 Uhr zum Kamihibai-Erzähltheater ein. Dies ist eine Form einer Bilderbuch-Lesung für Kinder mit großen Bildkarten in einem eigens dafür vorgesehenen Holz-Theater. red

Szenische Lesung im Theater am Markt Eisenach

Das Theater am Markt Eisenach lädt zur szenischen Lesung der Correctiv-Recherche „Geheimplan gegen Deutschland“ für Samstag 6. Juli um 19.30 Uhr, und für 7. Juli um 15 Uhr in sein Domizil an der Goldschmiedenstraße ein. Inhalt der Lesung sind die Enthülllungen über ein Treffen Rechtsorientierter bei Potsdam, bei dem es auch um Pläne für eine „Remigration“ ging. Sie hatten bundesweit Proteste ausgelöst. red

Orgelmusik in der Georgenkirche

Organisten aus ganz Europa verwöhnen Samstag und Sonntag, jeweils für eine halbe Stunde, mit Orgelmusik in der Georgenkirche Eisenach. Professor Henco de Berg aus Rotterdam, schon mehrfach Gast dieser Orgelreihe, spielt dort am Sonntag, 16 Uhr, zum Eisenacher Sonntagskonzert. red

Briefmarkensammler treffen sich in Wutha-Farnroda

Der Verein Briefmarkenfreunde Erbstromtal lädt für Sonntag, 7. Juli, von 10 bis 12 Uhr zum Sammlertreffen in die Gaststätte Krug, Tannhäuser Weg 8 in Wutha-Farnroda ein. Experten und Laien sind dort zum philatelistischen Tauschen und Fachsimpeln willkommen. red

Dixieland und Rockabilly in Bad Salzungen

Im Stil der 50er und 60er Jahre wird am Samstag, 6. Juli, der erste Gradierwerk-Geburtstag im Bad Salzunger Gradiergarten gefeiert. Ein Jahr zuvor wurde das rundum sanierte Gradierwerksensemble wiedereröffnet. Jetzt soll der „Geburtstag“ nach Wiedereröffnung erstmals gefeiert werden. Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 15 Uhr die Salt River Jazz Band mit Dixieland und ab 17.30 Uhr The Rockin‘ Lafayettes mit Rockabilly. Der Veranstaltungsrahmen wird genutzt, um Nachtfotografien von Falk Ziebarth zu verlosen, um das geplante „Hospiz St. Wendel“ zu unterstützen. Der Eintritt ist frei.

Tags darauf, am Sonntag von 15 bis 16 Uhr, gibt es dann ein Kur-Konzert mit den „Blue Notes“ im Gradiergarten. Seit 2022 gibt es diese junge Band in Bad Salzungen. Inzwischen hat sich der Geheimtipp für Pop, Funk und Jazz gemausert. Der Eintritt ist frei.

Spielplatz in Oberellen wird mit großem Fest eröffnet

Der erste Anlauf scheiterte am Wetter. Nun gibt es einen neuen Termin: für die Eröffnung des sanierten Obereller Kinderspielplatzes. Sie beginnt am Sonntag, 7. Juli, um 14 Uhr. Gefeiert wird in der Großgasse 2 bis 18 Uhr. Wegen des Umbaus war der Platz lange geschlossen. Nun warten das neue ebenerdige Trampolin und ein großer Kletter- und Matschturm im Sandbereich darauf, bespielt zu werden. Zur Eröffnung hat der Kinder- und Jugendförderverein Oberellen auch einige Höhepunkte vorbereitet: Glitzertattoos für alle und eine Hüpfburg warten auf die Kinder. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt und für alle Leckermäuler gibt es Zuckerwatte. Mit dem Fest bedankt sich der Verein auch bei allen Helfern und Spendern, die diese Wiedereröffnung möglich gemacht haben. red

Führung durch Schloss und Park Wilhelmsthal

Führung durch Schloss und Park Wilhelmsthal: Zur Führung durch Park und Schloss Wilhelmsthal wird für Samstag, 6. Juli, 14 Uhr, eingeladen. Treffpunkt ist an der Schlossachse. Da es keine Mindestteilnehmerzahl und keine Anmeldung gibt, findet sie auf jeden Fall statt. Schwerpunkte liegen laut Ankündigung auf dem Telemann-Saal und dem Fürst-Pückler-Landschaftspark. Dazu gebe es gut anderthalb Stunden Details, Anekdoten und viel Wissenswertes. Die Eintrittsgelder - die Führung kostet 5 Euro - kommen der Sicherung und Sanierung von Park und Schloss zugute. red

24. Berufemarkt des Wartburgkreises: Anmeldung für Aussteller startet

Der Berufemarkt des Wartburgkreises mit integrierter Jobmesse bietet Schülern, Eltern und Interessierten die Möglichkeit, direkt mit regionalen Unternehmen und Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu treten und sich über Berufsmöglichkeiten in der Wartburgregion zu informieren. Der diesjährige Markt findet statt am 26. Oktober, von 10 bis 14 Uhr, im Staatlichen Berufsbildungszentrum in Bad Salzungen statt. Unternehmer, Organisationen und Einrichtungen, die teilnehmen wollen, können sich ab jetzt anmelden.

Jährlich stellen sich beim Berufemarkt des Kreises über 100 Firmen, Schulen und Institutionen vor. Die Veranstaltung bietet Jugendlichen und Eltern die Möglichkeit, Fragen zu beruflichen Perspektiven in der Wartburgregion zu stellen. Die Veranstaltung ist auch eine Plattform für Fachkräfte, Pendler und Rückkehrer, um berufliche Chancen in der Region zu erkunden. In persönlichen Gesprächen können sie sich konkret über Ausbildungs-, Studien- und Arbeitsmöglichkeiten informieren.

Der Newsletter für Eisenach und die Wartburgregion Alle wichtigen Informationen aus der Wartburgregion, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aussteller können sich online anmelden unter https://berufemap.de/bm24-anmeldung. Ansprechpartnerin ist Maria Nick von der Wirtschaftsförderung im Landratsamt Wartburgkreis, Telefon 03695 / 616301, E-Mail: kreisplanung@wartburgkreis.de. red

Das könnte Sie auch interessieren