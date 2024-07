Die Löberstraße und die Frankfurter Straße bleiben zweiter zu

Sperrung der Löberstraße: Umleitung auch für Busse

Wegen der Reparaturarbeiten infolge einer Havarie bleibt die Eisenacher Löberstraße bis einschließlich 12. Juli voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird deshalb auch der Busverkehr über die Wartburgallee umgeleitet. Die Bushaltestellen am Karlsplatz Richtung Busbahnhof werden weiterhin nicht bedient. In der Kleinen Löbergasse wurde eine Ersatzhaltestelle errichtet. Die Einfahrt in die Löberstraße von der Wartburgallee her ist per Pkw nur für Anwohner erlaubt; von der Johannisstraße/Ecke Karlsplatz aus ist sie nicht möglich. Die Sperrungen sind ausgeschildert. red

Baustelle in der Frankfurter Straße dauert an

Die Bauarbeiten in der Frankfurter Straße dauern an. Die bisher festgelegten Verkehrsregelungen bleiben deshalb bis 31. Juli bestehen, teilt die Stadtverwaltung mit. Danach wird die Verkehrsführung angepasst. Die Frankfurter Straße ist somit stadtauswärts weiterhin als Einbahnstraße befahrbar. Stadteinwärts ist der Ehrensteig als Ausweichstrecke ausschließlich für Anlieger freigegeben. Es gilt neben dem Durchfahrtsverbot ab 3,5 Tonnen eine Begrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde. Stadteinwärts gilt für alle anderen Fahrzeuge die weiträumige Umleitung von Förtha über Wilhelmsthal und die B 19. red

Sperrung einer Kreuzung im Ortsteil Stedtfeld

Die Kreuzung in der Wittigstraße/ Jägergasse im Eisenacher Ortsteil Stedtfeld ist ab Montag, 8. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 12. Juli, voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist, dass die Fahrbahn erneuert wird. red

Das könnte Sie auch interessieren