125 Jahre Gründung des städtischen Museums in Eisenach (Teil 1). Die Anfänge unter Schöngeist Großherzog Carl Alexander. Eisenach

Im Jahr 2024 begeht die Stadt den 125. Jahrestag der Gründung des städtischen Museums. Am 6. August 1899 wurde im einstigen Refektorium des Predigerklosters das Thüringer Museum Eisenach für das Publikum eröffnet. Zuvor hatten sich am 21. Juni 1899 kunst- und geschichtsinteressierte Persönlichkeiten aus Eisenach auf Einladung des Schlosshauptmanns und Kommandanten der Wartburg, Hanns Lucas von Cranach, im Refektorium des Klosters getroffen, um sich über die Gründungsmodalitäten eines Thüringer Museums in Eisenach zu verständigen.

Bereits am 1. Juli 1899 wurde die Öffentlichkeit über die Museumsgründung unter der Schirmherrschaft des Großherzogs Carl Alexander (1818 bis 1901) von Sachsen-Weimar-Eisenach informiert. Es sollte ein Museum sein, welches „die Bestimmung hat, alle im Thüringer Lande vorhandenen Gegenstände von prähistorischer, geschichtlicher, literarischer, künstlerischer und kunstgewerblicher Bedeutung zu vereinen“.

Mit einem Aufruf wandte sich der inzwischen gewählte Museumsvorstand an die Einwohner Thüringens, insbesondere Eisenachs, mit Spenden von geeigneten Gegenständen, aber auch mit Bargeld das Vorhaben zu unterstützen. Dem Vorstand gehörten auch Hanns Lucas von Cranach, Oberbürgermeister August Müller, Prof. Dr. Georg Kühner, Hofdruckereibesitzer Heinrich Kahlert und Dr. Johann Georg Bornemann an. Als Vorbild für die Satzungen des Thüringer Museums dienten die des 1856 gegründeten Nationalmuseums in Nürnberg. Laut Gründungsakte sollte mit diesem Museum „der geschichtliche Sinn und die Freude des Thüringer Volkes an den Gütern der eigenen Vergangenheit geweckt werden, und andererseits sollten Thüringer Handwerk und Industrie Anregungen zu neuem Schaffen aus der Betrachtung dessen empfangen, was die Vorfahren schon geleistet hatten“.

Großherzog Carl Alexander, hier mit Ehefrau Sophie, war Schirmherr der Gründung des Thüringer Museums in Eisenach im Jahr 1899 © Stadt Eisenach/Archiv | Stadt Eisenach/Archiv

Großherzog Carl Alexander, ein Schöngeist mit großem Kunstverständnis, gehörte zu den ersten Stiftern von Kunstgegenständen. 16 wertvolle mittelalterliche und barocke Holzbildwerke aus dem Besitz seines Großvaters Carl August, die auf die Sammlungstätigkeit Goethes für das großherzogliche Haus zurückgehen, bildeten zusammen mit Leihgaben und Schenkungen von Altären und Plastiken aus Dorfkirchen der Umgebung den Grundstock für die heutige bedeutsame Eisenacher Sammlung mittelalterlicher Schnitzplastik.

Aufgrund der großen Spendenfreudigkeit der Eisenacher Bevölkerung konnten bei der Eröffnung des Thüringer Museums bereits 422 Objekte präsentiert werden, darunter frühgeschichtliche Funde aus der Umgebung Eisenachs (aus der Sammlung des Eisenacher Geologen und Ziegeleibesitzers Dr. Johann Georg Bornemann), Bild- und Schnitzwerke, Urkunden und andere Schriftstücke von historischem Wert, Fahnen und Waffen, Münzen, Porzellan, Töpferwaren und Glasgefäße, Schlosserarbeiten, Möbel, Innungsgeräte und volkskundliche Objekte.

Mit der Gründung des Museums für Zeugnisse Thüringer Geschichte und Kultur in Eisenach war insbesondere die Absicht verbunden, „die Kenntnis der Thüringer Vorzeit zu erhalten und zu wecken, die bedeutsamen Denkmale thüringischer Geschichte, Kunst und Literatur vor dem Vergessen zu bewahren und ihr Verständnis zu fördern“. Von September bis Oktober 1899 fand bereits die erste Sonderausstellung statt, in der vor allem Objekte aus Eisenach gezeigt wurden.

