Pfarrer Torsten Schneider „über das Glück, dass Gott dich kennt“

„Was machst du denn hier?“ „Wir sind hier seit gestern im Urlaub.“ „Ja, wir doch auch.“ Augen leuchten, Gesichter strahlen. Da fährt man auf die entlegenste Insel und trifft einen vertrauten Menschen. Manchmal ist es nur ein Bekannter. Aber unter tausend fremden Gesichtern kennt man plötzlich einen Namen und fängt spontan ein Gespräch an, obwohl man sich im Heimatort nur das übliche „Guten Tag“ schenkte. Hier aber ist´s ein Glück: „Ich kenne dich mit Namen.“

Mitunter muss die Reise des Lebens weit gehen, damit man das Glück des Menschen erkennt. In der Gleichform der Tage nehmen wir oft den Nächsten nicht wahr. Er ist halt immer da, wie der Baum an der Straßenecke und die Waschmaschine in der Küche. Freiwillig oder unfreiwillig aus dem Trott gerissen, wird man gewahr: Er ist dein Du. Einer mit dem du reden darfst aus deinem Herzen.

Da steht eine Kirche; ja sie steht immer da; gehört halt zum Ortsbild. Die Menschen aber, die im Ort wohnen, gehen vorbei. Wie groß jedoch die Freude in der Ferne eine offene Pforte am Gotteshaus zu finden. Du trittst hinein und über dir wölbst sich eine Kraftquelle.

Manchmal muss man in die Ferne reisen, dass Gott einen anlächelt; muss sich entfernen aus den üblichen Kreisen, um im anderen Blick das Gottesglück zu fühlen. Manchmal muss man in die Tiefe fallen, um im Unglück IHN wieder wahrzunehmen, der dich auch hier anschaut.

Pfarrer Torsten Schneider „über das Glück, dass Gott dich kennt“ © Torsten Schneider

Er sagt: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ Ist das nicht zauberhaft und ein Trost allerorts, wie der Prophet Jesaja schreibt? Gott kennt dich mit deinem Namen; mehr noch er ruft dich auf der Straße, die du gerade gehst. Egal, wohin es dich verschlagen hat; in das Glück der Ferne oder in die Tiefe des Unglücks: ER ist schon da; schaut dich an; kennt dich mit deinem Namen.