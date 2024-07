Wetterfrosch Eberhard Dachsel schaut auf Sonne, Regen, Wolken und die Temperaturen

Wieder einmal zu warm war der Juni 2024. Mit 18,1 Grad Monatsdurchschnittstemperatur lag er deutlich über dem Eisenacher Mittelwert von 15,8 Grad. Das Mittel errechnet sich in der Wartburgstadt aus den 30 Jahren seit der Einrichtung der Schulwetterstation in der Station Junger Naturforscher und Techniker im Jahre 1969 bis ins Jahr 1998. Heute wird die Station als Stadtwetterstation am Ramsberg weitergeführt.

In den 54 Jahren, in denen das Eisenacher Wetter täglich aufgezeichnet wurde, war der Juni 1985 mit 13,7 Grad der bisher kälteste. Den Wärmerekord hält der Juni 2019 mit einem Monatsmittel von 20,3 Grad. Seit der Jahrtausendwende zählt die Eisenacher Wetterchronik nur fünf Mal einen Juni, der im nahen Bereich des langjährigen Mittels lag. Alle anderen Male war der erste Sommermonat zu warm. Eine auch hier spürbare Folge des Klimawandels.

Auch nimmt die Zahl der Starkregenfälle und anderer extremer Wetterlagen zu. Bezeichnend ist dabei, dass Unwetter meist lokal begrenzt sind. Eisenach ist bisher davon bisher nicht unmittelbar betroffen. Vorbeugungen gegen Hitzewellen und Überflutungen sind trotzdem unbedingt notwendig.

Wer in den Eisenacher Wetterkalender geschaut hat, den hat die in der ersten Junihälfte aufgetretene Schafskälte nicht überrascht. Pünktlich zur zweiten Monatsdekade fiel das Quecksilber besonders nachts deutlich in Richtung Gefrierpunkt. Doch insgesamt 17 Sommertage mit Werten von 25 Grad und darüber (Eisenacher Mittel: 8 Sommertage) und davon drei Hitzetage mit Werten ab 30 Grad (Mittel: 2 Hitzetage) machten den Juni 2024 zum überdurchschnittlich warmen Monat. Dass wir den ersten Sommermonat diesmal nicht recht als sommerlich fühlten, lag auch an 17 Regentagen.

Die langfristige Wetterbeobachtung hat auch für unsere Region bestätigt, dass sich in der letzten Juni- und der ersten Juliwoche das Wetter für die erste Sommerhälfte einrichtet. Wechselhaftes Wetter wäre die Folge. „Wenn der Juli fängt zu tröpfeln an, so wird man lange Regen han“, sagt eine alte Bauernregel.

Doch der Sommer wird sich auch wieder von seiner sonnigen Seite zeigen. Sagt der Eisenacher Wetterkalender für die zweite Julidekade oft eine Hochdruckwetterlage, die sonnige und warme Tage verspricht, vorher. „Ist der Apostelteilung-Tag (15. Juli) schön, kann das Siebenschläfer-Wetter gehen“, verspricht eine weitere Bauernregel einen eher trockenen Sommer. Bleibt die Hoffnung, dass Petrus diese Regel kennt und sich danach richtet.