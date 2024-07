Wir haben Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis zusammengefasst. Diese Neuigkeiten könnten Sie interessieren.

Ausschuss entscheidet über Zulassung zur Landtagswahl

Wer wird in den drei Wahlkreisen des Wartburgkreises am 1. September zur Landtagswahl als Direktkandidat zugelassen? Darüber entscheidet der Wahlkreisausschuss in einer öffentlichen Sitzung am Freitag, 5. Juli um 10 Uhr im Kreistagssaal des Landratsamtes, Erzberger Allee 14 in Bad Salzungen.

17 Landeslisten hat der Landeswahleiter zugelassen. Zwischen ihnen können Wähler am 1. September mit ihrer Zweitstimme wählen. Sie entscheidet darüber, ob eine Partei überhaupt in den neuen Landtag kommt und wieviele Sitze sie dort hat. Bei der Erststimme können dagegen direkte Bewerber angekreuzt werden – wer die meisten Stimmen hat, kommt auf jeden Fall in den Landtag. Der Wartburgkreis ist dabei in drei Wahlkreise unterteilt: Südkreis (Nummer 5), Eisenach und Westkreis (6) sowie Nord- und Ostkreis (7). Für alle können Kandidaten von Parteien oder Einzelbewerber antreten.

Spannend wird die Frage, ob die AfD in zwei Kreisen überhaupt antritt: Der Landesvorstand um Björn Höcke hatte seine Zustimmung für die von der Parteibasis gewählten Bewerber Stephan Müller (Kreis 6) und Christoph Walter (7) verweigert. red

Kreiskirmestreffen geht in Untersuhl über die Bühne

Das Kreiskirmestreffen findet in diesem Jahr in Untersuhl statt. Es beginnt am Freitag 6. Juli um 20 Uhr auf dem Festplatz Gerstungen, im Feld. Ausrichter ist die Kirmesgesellschaft Untersuhl, zusammen mit dem Jugend- und Kulturverein. Das Treffen findet jedes Jahr in einem anderen Ort statt und vereint die Kirmesgesellschaften aus dem Umkreis. Letztes Jahr hat der inzwischen in „Kirmesrente“ gegangene, langjährige Platzknecht Julian Nieding, die Veranstaltung per Los nach Untersuhl geholt. Die Abendveranstaltung im Festzelt am Penny-Markt in Gerstungen ist offen für alle, nicht nur für Kirmes-Vertreter. Für Musik und Spaß sorgt die Band „The Juke“ und für das leibliche Wohl viele Helfer. red

Vortrag beleuchtet Goethes unbekannte Verwandte

Unter anderem Goethes Großvater ist Thema beim nächsten Vortrag der Eisenacher Goethe-Gesellschaft. Er beginnt am Mittwoch, 10. Juli ausnahmsweise im Nachbarschaftszentrum Eisenach in der Goethestraße 10 um 18.30 Uhr und ist öffentlich. Unter dem Titel „Goethes unbekannte Verwandte“ referieren Edith Baars, Architektin und engagierte Stadtführerin in Sondershausen und Barbara Heuchel, Verfahrenstechnikerin und Vorsitzende der Ortsvereinigung Sondershausen der Goethe-Gesellschaft.

Sie begeben sich auf die Spurensuche der thüringischen Vorfahren Goethes im heutigen Kyffhäuserkreis, heißt es in der Ankündigung.

Beide hätten in den Kirchenbüchern von Berka/Wipper und Kannawurf recherchiert, weitere Quellen und das Internet ausgewertet, um die Verbindungen des großen Weimarer Dichters in der genannten Region herauszufinden und deutlich zu machen. So stelle Edith Baars im ersten Teil des Vortrages den Großvater Johann Wolfgang von Goethes, Friedrich Georg Göthe vor, der, in Kannawurf geboren wurde und es über eine Schneiderlehre als Meister, Weinhändler und Gastwirt zu einem reichen und angesehenen Bürger in Frankfurt/Main gebracht hat.

Barbara Heuchel beschäftigt sich im zweiten Teil des Vortrages mit der genealogischen Forschung zur Familie Göthe im heutigen Kyffhäuserkreis. Die Berkaer Seitenlinie der Familie Göthe wurde damit vom 16. bis ins 20. Jahrhundert vervollständigt. red

Sommerkonzert im Wildniscamp mit Judith Antkowiak

Die Berliner Sängerin Judith Antkowiak ist zu Gast im neuen Wildniscamp „Das Eichhörnchen“ auf dem Eisenacher Pflugensberg an der oberen Moritz-Mitzenheim-Straße. Ihr Konzert beginnt am Mittwoch, 10. Juli um 19 Uhr. Das jüngst eröffnete Camp möchte sich damit als neuer Open-Air-Veranstaltungsort für ausgewählte Kleinkunst in Eisenach präsentieren, mit Künstlern, deren Programm zum naturnahen Ambiente passt, wie es in der Ankündigung heißt. Judith Antkowiak interpretiert mit klangvollen Melodien, Poesie und ganz viel Seele Lieder aus verschiedenen Weltregionen: von deutsch- und französischsprachigen Chansons über lateinamerikanische Musik bis hin zu jazzigen Klangfarben in englischen Songs. Das Camp selbst ist ein naturbelassener Ort. Gäste sollten Dinge zur Selbstversorgung mitbringen, etwa Decken, niedrige Sitzgelegenheiten oder Getränke. Erreichbar ist das Camp am besten zu Fuß, zum Beispiel vom darunter liegenden Parkplatz an der Alten Brauerei. Für das Konzert sind Spenden in Höhe von 10 bis 20 Euro erbeten. red

Bilder und bemalte Alltagsgegenstände für Ausstellung in Ruhla gesucht

Im September soll in der Kulturkirche St. Trinitatis in Ruhla wieder eine besondere Ausstellung in der Reihe „Ruhlaer Künstler stellen aus“ gezeigt werden. Sie widmet sich Bildern und Alltagsgegenständen vom einstigen Ruhlaer Willi Beier. Dafür werden noch Leihgaben gesucht – nicht nur Bilder, sondern auch bemalte Alltagsgegenstände, wie es in einem Aufruf des Kirchen-Fördervereins heißt. Willi Beier, Sohn des Malers Franz Beier, wurde 1912 in Waltershausen geboren und ging dort zur Schule. Er absolvierte später eine Lehre zum Dekorationsmaler. Mitte der 1930er Jahre kam er nach Ruhla, heiratete hier und arbeitete in der Uhrenindustrie.

Zahlreiche Bilder für die Ausstellung kommen als Leihgabe vom Schloss Tenneberg und von Privatpersonen in Waltershausen, so die Ankündigung. Beier habe als leidenschaftlicher Dekorationsmaler aber nicht nur Gemälde oder Plakate gestaltet, sondern auch Türen, Wände und anderes bemalt. Spuren dürften sich in manchen Haushalten in Ruhla und Umgebung finden. Wer etwas zur Ausstellung beitragen kann, soll sich an den Verein wenden per E-Mail an trinitatis-ruhla@web.de oder per Telefon: Elke Schmidt 0160 / 99153157 oder Silvia Rost 0176 / 60471262. red

Gewerkschafts-Rechtsschutz erstreitet fast 375.000 Euro für Mitglieder

Für Mitglieder der IG Metall Eisenach hat der gewerkschaftliche Rechtsschutz im vergangenen Jahr 373.348,25 Euro erstritten. Diese Bilanz zog jetzt Thomas Steinhäuser, der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Suhl-Sonneberg, zu der auch Eisenach gehört. Mitglieder würden im Arbeits- und Sozialrecht beraten und außergerichtlich und gerichtlich vertreten. Das sei mit dem Mitgliedsbeitrag abgedeckt. Dazu zählen Streitigkeiten mit Arbeitgebern ebenso wie mit Arbeitsagentur, Jobcenter, Berufsgenossenschaft, Integrationsamt, Renten-, Kranken- oder Pflegeversicherung.

2023 habe die Gewerkschaft in 128 Fällen Rechtsschutz für ihre Mitglieder gewährt, davon 89 Arbeitsrechts- und 38 Sozialrechtsfälle. Dabei wurde die genannte Summe erstritten. Den höchsten Einzelerfolg erreichte 2023 ein Kollege, der mit Rechtsschutz vor dem Arbeitsgericht Suhl einen Vergleich über eine Abfindung von gut 68.000 Euro erstritt. „Gewerkschaftlicher Rechtsschutz ist sehr effektiv“, bilanziert Steinhäuser in einer Mitteilung. red

