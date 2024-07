Mihla. Der Schreinermeister Wolfram Böhnhardt weckt unermüdlich das Interesse junger Menschen für handwerkliche Berufe. Seit vielen Jahren steht seine Werkstatt für junge Menschen offen.

Die Handwerkskammer Südthüringen würdigt jetzt den Tischlermeister Wolfram Böhnhardt aus Mihla mit dem Ehrenmeisterbrief. Diese hohe Ehrung spricht die Südthüringer Kammer in diesem Jahr nur drei weiteren Meistern zu. „Wolfram Böhnhardt hat sich durch sein langjähriges Engagement und seinen Einsatz für die handwerkliche Bildung junger Menschen besonders hervorgetan“, betont Stefan Mankel, der Thüringens Landesinnungsmeister des Fachverbands Sanitär, Heizung, Klima ist.

Mit einer mobilen Tischlerwerkstatt begeistert der Mihlaer Tischlermeister seit Jahren auf der Eisenacher Kinderkulturnacht Heranwachsende für den handwerklichen Umgang mit dem Werkstoff Holz. Erst vor zwei Wochen überrascht er mit seinem „Thüringer Rechenzentrum“ Kinder und Jugendliche, ja sogar Eltern. Neben Steckenpferden und Flugzeugen bauten sich die Steppkes vom Kita-Alter bis hin zum Gymnasiasten auch Holzrechen zum Harken von Gras und Heu. „Diese Initiative ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, praktische Erfahrungen im Tischlerhandwerk zu sammeln und fördert somit frühzeitig handwerkliches Interesse und Fähigkeiten“, fährt Eisenachs SHK-Innungs-Obermeister Stefan Mankel fort, der bei Wolfram Böhnhardt von „außergewöhnlichen Beiträgen zum Handwerk und zur handwerklichen Bildung“ spricht.

So verwundert es nicht, dass der Mihlaer Tischlermeister auch in den Schulen der Wartburgregion verschiedene Workshops realisiert wie den Bau von Schachbrettern. Dieses uneigennützige Engagement zur praktischen Bildung von Schülern fördere deren Kreativität und technisches Verständnis. Immer wieder inspizieren auch Kindergarten-Steppkes die seit 1838 bestehende Schreinerei, die Wolfram Böhnhardt in sechster Generation führt. Geduldig erklärt er den kleinen Gästen immer wieder die Funktionsweise aller Tischlermaschinen.

