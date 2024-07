Eisenach. Das Spiel auf Messers Schneide der DFB-Elf erleben knapp 200 Menschen auf Großleinwand im Biergarten Storchenturm. Schiedsrichterentscheidung zum Handspiel löst heftige Diskussionen aus.

Unterschiedlichste Emotionen liegen am Freitagabend zur Übertragung des EM-Viertelfinales zwischen Spanien und Deutschland auch im fußballbegeisterten Eisenach dicht beieinander. Das Spiel auf Messers Schneide erleben zwischen Euphorie, Freudentaumel sowie Trauer und Tränen knapp 200 Fußballfans im Biergarten der Gastwirtschaft „Storchenturm“. „Die deutsche Elf hat wirklich eine starke Leistung gezeigt – Wille und Teamgeist waren da, aber ich werde Bluthochdruck und einen kräftigen Kater von heute Abend mitnehmen“, sagt kurz nach dem Spiel Alexander Höltzer, der seine Frustration über das EM-Aus nicht ganz verbergen kann. Er spricht von einer äußerst bitteren Niederlage für die Gastgeber der Europameisterschaft.

Wenn Spaniens „zweiter“ Torwart hält

Die Stimmung schäumt im Storchenturm-Biergarten über, als der offensive Mittelfeldspieler Florian Wirtz kurz vor Schlusspfiff der regulären Spielzeit (89. Minute) das DFB-Team in die Verlängerung rettet. Die Fußballfans, von denen ein Großteil die Trikots der Nationalmannschaft übergestreift hat, reißt es von den Biertischgarnituren und ihre Arme gehen jubelnd in die Höhe. Überschäumende Euphorie breitet sich an den Biertischen aus. Überaus glückliche Gesichter verfolgen gespannt auf dem Großbildschirm am Storchenturm das weitere Geschehen im Stuttgarter Stadion, bis „Handballer“ Marc Cucurella als Spaniens zweiter „Keeper“ den Torschuss von Jamal Musiala pariert. Nach der Ekstase des Ausgleichs fallen die Fußballfans an den Biertischen am Storchenturm in ein tiefes Loch. Das Handspiel sorgt für Aufruhr. Aus dem Gemurmel an den Tischen lassen sich die Worte „Elfmeter“, „Frechheit“, „unglaublich“, „Skandalentscheidung“, „ungerecht“ und „Sauerei“ aufgrund des Schiedsrichter-Urteils vernehmen.

Der Ex-Dortmunder Mikel Merino vernichtet in der 119. Minute den Traum vom vierten EM-Triumph nach 1972, 1980 und 1996 für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Im Storchenturm-Biergarten reißt ein Großteil der Besucher voller Enttäuschung die Arme über die Köpfe, sogar Tränen schießen vereinzelt in die Augen einiger Biergartenbesucher. Andere gehen mit hängender Miene, ohne den Schlusspfiff abzuwarten.

„Mein Puls war ganz schön hoch – ich habe gehofft bis zum Ende, aber es sollte einfach nicht sein“, ist auch die Eisenacherin Isabell Gantz vom Ausgang der Partie enttäuscht. Sie hat schon einige EM-Spiele im Biergarten des Storchenturms verfolgt. „Die Stimmung ist hier immer gut“, erzählt die junge Dame. Den Biergarten hat sie am Freitagabend aber erstmals so voll mit Besuchern erlebt. „Ich hoffe nicht, dass Spanien Europameister wird“, sagt Isabell Gantz, die dabei an die ruppigen, äußerst unfairen Fouls der Spanier zum Ende der Verlängerung denkt, damit dem DFB-Team nicht der Ausgleich gelingt. Der Traum von einem weiteren Sommermärchen der Nationalmannschaft platzt wie eine Seifenblase.

Während immer mehr Besucher den Biergarten verlassen, gehen an einigen Tischen die Diskussionen der Fußball-Experten weiter. Ihren Frust spülen die Fans mit viel Hopfen-Limonade runter. Einige bleiben und schauen sich noch die zunächst torlose Partie zwischen Frankreich und Portugal an, die erst im Elfmeterschießen entschieden wird.

