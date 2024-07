Eisenach. Das Viertelfinale gegen Spanien hätte erst heute stattfinden dürfen.

Frust und Enttäuschung über das unglückliche Ausscheiden der stark aufspielenden deutschen Elf im Viertelfinale gegen die Mannschaft von der iberischen Halbinsel steckt bei vielen Eisenacher Fußballfans noch tief im Gemüt. An der Leistung der Nagelsmänner kann es eigentlich nicht gelegen haben. Schiedsrichter-Entscheidung hin oder her, es fehlte einfach der DFB-Elf ein Quäntchen Glück. Dieses Viertelfinale hat die Uefa einfach für den falschen Tag angesetzt, es hätte unbedingt am 8. Juli stattfinden müssen!

Norman Meißner über ein Fußballspiel am verkehrten Tag. © Jensen Zlotowicz

Warum? Am 8. Juli 1982 gewinnt Deutschland das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen. In Rom wird Deutschland am 8. Juli 1990 durch einen 1:0-Erfolg über Argentinien im Finale der Fußball-WM zum dritten Mal Weltmeister. Am 8. Juli 2006 bezwingt Deutschland im Spiel um Platz 3 der Weltmeisterschaft Portugal mit 3:1 in Stuttgart. Im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft besiegt die deutsche Fußballnationalmannschaft am 8. Juli 2014 Brasilien in Belo Horizonte mit 7:1.

