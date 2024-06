Weimar. Bündnis-Grüne: Schnell in Erneuerbare investieren. Dafür sollen Gesellschafter laut Bohm auf Ausschüttungen verzichten.

Angesichts der Diskussion um hohe Fernwärmepreise hat die bündnis-grüne Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Ann-Sophie Bohm, dringend Investitionen angemahnt. Unabhängig von der umstrittenen Preisberechnung sei „die Abhängigkeit vom Preistreiber Erdgas ein großes Problem“. Die Umstellung auf erneuerbare Fernwärme müsse so schnellstmöglich erfolgen. Um die Kunden nicht damit zu belasten, fordert Bohm „alle Gesellschafter der Stadtwerke, insbesondere die TEAG und die REWAG“ auf, in den nächsten Jahren auf die Ausschüttungen in Millionenhöhe zu verzichten. Anders ließen sich auch mithilfe von Bund und Land die Investitionen in zukunftsfähige Fernwärme nicht stemmen.

red