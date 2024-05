Am Abend des Kommunalwahltages erschien CDU-Landeschef Mario Voigt (Mitte) in der Stadthalle Apolda, um CDU-Landrätin Christiane Schmidt-Rose (3.v.r.) den Rücken zu stärken. Zu diesem Zeitpunkt schien sie die Landratswahl bereits gewonnen zu haben. Nun muss sie am 9. Juni in die Stichwahl. © CDU-Kreisverband | CDU-Kreisverband