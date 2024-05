Weimar. Die zweite Stipendiatin des 30. internationalen Atelierprogramms der ACC-Galerie und der Stadt Weimar stellt sich vor.

Die aktuelle Stipendiatin der ACC-Galerie Weimar Selma Khadija Kahoul wird am Donnerstag, den 30. Mai, um 18 Uhr, einen Vortrag in der Galerie halten und sich vorstellen. Im Zuge des internationalen Atelierprogramms der ACC-Galerie und der Stadt, welches in diesem Jahr unter dem Titel „H2O“ läuft, präsentiert sie ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser. Sie erforscht Wasser als Symbol und Material von Queerness.

Das Programm feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und lenkt den Blick auf Oasen in der nördlichen Sahara, die wegen Wassermangels aufgegeben werden müssen, auf Inseln Ozeaniens, die wegen des steigenden Meeresspiegels verlassen werden müssen, auf Gletscher und Seen, die vielerorts schwinden und auf vieles mehr. Das große Thema ist der Klimawandel und die täglichen neuen Hitzerekorde. In der Zusammenschau wird gefragt, was heute zu H2O künstlerisch zu sagen und zu zeigen ist.

Selma Khadija Kahoul ist die zweite Stipendiatin des 30. internationalen Atelierprogramms und wird unter dem Motto „Queerographie – wo Meer anfängt, Identität beginnt“ ihre Meinungen zu dem diesjährigen Programmtitel beitragen. Der Eintritt zu ihrem Vortrag in der ACC-Galerie ist kostenfrei.

red