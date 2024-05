Kranichfeld. Das bisher in Weimar ausgerichtete Jazzfestival hat im Ateliercafé der Zweiburgenstadt ein neues Domizil gefunden und startet am Samstag.

Das Ateliercafé in der Zweiburgenstadt wird zur neuen Heimat für ein Jazzfestival: „Come Closer“, die Veranstaltungsreihe der künstlerischen Leiter Peter Ehwald und Jordan White, wird nach drei Jahren in Weimar nun ihre vierte Auflage in Kranichfeld erleben. Am Samstag und Sonntag, 1./2. Juni, treten in der Stedtener Straße 10a, am Fuß des Oberschloss-Berges und unweit der Ilm, unter anderem Uschi Brüning, Joe Sachse, Tom Rainey, Jacqueline Boulanger und Marie Krüttli auf.

Bisheriges Domizil für das Festival war das Appenrodt-Gelände an der Erfurter Straße der Kulturstadt, allerdings haben die dortigen Betreiber den Betrieb inzwischen aufgegeben. Das Ateliercafé, das Jonas Beetz und Suselin Schwedas seit 2019 in dem malerisch gelegenen Haus am Ilmradweg in Kranichfeld betreiben, hat sich bereits bei anderen Musikveranstaltungen bewährt.

Der musikalische Fokus von „Come Closer“ liegt in diesem Jahr auf Jazz aus den neuen Bundesländern. Die DDR-Legende Uschi Brüning etwa tritt am Samstag ab 18 Uhr in einem generationsübergreifenden Projekt gemeinsam mit jungen Musikern der Weimarer „True Note Big Band“ auf. Der Gitarrist Joe Sachse feiert in Kranichfeld seinen 75. Geburtstag auf der Bühne. Schlagzeuger Tom Rainey aus New York bringt das internationale Flair mit. Tickets kosten zwischen 18 und 45 Euro.

red