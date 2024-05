Weimar. Ein Hund rannte aus einer Einfahrt in Weimar heraus und biss einen 21-Jährigen ins Bein. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar.

In Weimar kam es am Mittwochmorgen zu einer Attacke durch einen Hund. Wie die Polizei informierte, lief ein 21-Jähriger die Trierer Straße entlang, als ein Terrier aus einer Hofeinfahrt gelaufen kam. Der Hund rannte auf den jungen Mann zu und biss ihn in das linke Bein.

Ein Krankenwagen versorgte den 21-Jährigen vor Ort und brachte ihn anschließend ins Klinikum. Der 37-jährige Hundebesitzer war ebenfalls vor Ort. Dieser muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Unbekannte werfen Steine auf Auto

Am Dienstagabend meldete eine 27-jährige Weimarerin, dass ihr Auto am vergangenen Wochenende mit Steinen beworfen wurde. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Steine auch noch vorgefunden werden. Hinweise zu der gesuchten Person oder den gesuchten Personen gibt es derzeit keine. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Einbruch in Innenstadt scheitert

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in einen Kiosk in der Weimarer Innenstadt einzudringen. Die Polizei teilte mit, dass die unbekannten Personen versuchten, die Hintertür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

18-Jähriger zeigt sich geständig

Während eine Streife wurden Polizeibeamte am Dienstagnachmittag auf einen Radfahrer aufmerksam. Der junge Mann fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Als die Beamten ihn anhielten, gestand er während der Kontrolle, dass es Drogen konsumiert hatte.

Er gab ebenfalls zu, dass er das Fahrrad am Tag zuvor am Bahnhof gestohlen hatte. Der 18-Jährige wurde für die Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Das gestohlene Fahrrad stellen die Beamten sicher.

