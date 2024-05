Weimar. Schüler aus Weimar und Klettbach vertreten die Region in Heilbronn. Womit sie ins Rennen gehen:

Lorenz Osburg aus Weimar und Magnus Kirbach aus Klettbach vertreten die Farben der Region beim 59. Bundeswettbewerb „Jugend forscht“. Er findet von Donnerstag bis Sonntag in Heilbronn statt. Die Schüler des Schweitzer-Gymnasiums haben das Finale mit ihrem gleichaltrigen Mitschüler Johann Vogel aus Saalfeld erreicht. Sie treten in der Kategorie Physik mit dem Projekt „Modellierung des Windeinflusses auf die Korngrößenverteilung bei Megarippeln“ an. Sie untersuchen, welche Windbedingungen zur Entstehung von Megarippeln führen. Das sind wellige Sandformationen, größer als die etwa an Stränden sichtbaren kleinen Rippeln, aber kleiner als Dünen, mit einer charakteristischen Größenverteilung der Sandkörner.

red