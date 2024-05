Weimar. Erneut hat es in Weimar eine Hundeattacke gegeben. Eine Frau wurde ins Gesicht gebissen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Frau ist in Weimar-Nord von einem Hund ins Gesicht gebissen und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 34-Jährige am Mittwochabend zusammen mit dem Halter des Hundes auf einer Gassirunde unterwegs. Als sie sich zu dem angeleinten American Staffordshire Terrier hinunterbeugte, um mit ihm zu spielen, sprang der Hund unvermittelt hoch und biss ihr ins Gesicht.

Die Verletzte wurde zur medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der 24-jährige Hundehalter muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Erst am Mittwochmorgen war ein 21-Jähriger in Weimar von einem Hund attackiert und verletzt worden.

Auch interessant

Attacken 267 Menschen in Thüringen durch Hundebisse zum Teil schwer verletzt Von Sibylle Göbel

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

dpa, red