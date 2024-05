Weimar. Die 21- jährige Jula Vollmuth hat vor einigen Wochen die Leitung der „Jakob Singers“ an der Seite von David Neumann übernommen. Bei dem Sommerkonzert feiert sie nun Premiere.

Vor sieben Jahren stand er zum ersten Mal im vollen Jakobsaal: Inzwischen sind David Neumann und die „Jakob Singers“ ein eingespieltes Team. Die Frauen und Männer – meist ohne musikalische Vorbildung – kommen ganz freiwillig zum Singen zusammen, „sie haben einfach Lust drauf“, unterstreicht der Leiter des ältesten Weimarer Gospelchors. Die Freude am Musizieren fasziniert auch Jula Vollmuth. Die 21-Jährige hat vor wenigen Wochen an der Seite von David Neumann die Chorleitung übernommen. Vor knapp zwei Jahren kam sie für ihr Schulmusik-Studium aus Bayern nach Weimar. Ihren ersten großen Einsatz hat sie nun am Samstag zum Sommerkonzert der „Jakob Singers“ mit Band in der Jakobskirche. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Neben Gospel stehen auch Soul, Rhythm‘ n‘ Blues und Popsongs auf dem Programm.

red