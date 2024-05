Blankenhain. Autogrammstunde vor Blankenhainer Discounter mit zwei Nationalspielern.

Mehr als 1500 Fußballfans versammelten sich am Donnerstag auf dem Parkplatz des Blankenhainer Netto-Marktes, um ihren Idolen der deutschen Nationalmannschaft einmal ganz nah zu sein. Maximilian Beier und Manuel Neuer (von links) signierten Autogrammkarten, Trikots sowie Bälle und steigerten so bei den Fans die Vorfreude auf die Fußball-WM. Um die Wartezeit in der Schlange zu überbrücken, hatte der Markt einen Selfie-Point aufgebaut, an dem sich die Fußballfans ihre eigenen Autogrammkarten zum Signieren drucken konnten.