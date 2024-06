Weimar. Pfarrer Christian Dietrich über die Bedeutung der Barmer Erklärung damals und heute.

Vor 90 Jahren trafen sich Delegierte aus allen deutschen Landeskirchen zu einer Sondersynode. Ihre Barmer Erklärung wurde seitdem für Christen insbesondere in tödlichen Konflikten zur Orientierungshilfe. So entgegneten sie der völkischen Unterwanderung der kirchlichen Strukturen mit der Bildung einer „Bekennenden Kirche“. Vor 40 Jahren, als in Südafrika die Rassendiskriminierung kirchenspaltend war, formulierte eine Generalversammlung in Belhar im Anschluss an Barmen: „Wir verwerfen darum jede Lehre, die die natürliche Vielfalt oder die sündhafte Trennung [von Christen und Kirchen] in einer Weise verabsolutiert, dass dadurch die sichtbare und tätige Einheit der Kirche behindert wird oder zerbricht oder sogar zur Gründung einer separaten Kirche führt.“

In Barmen hatten die Synodalen sich darauf verständigt, Staat und Gesellschaft zu erinnern, was Gottes Wille ist. Sie gingen davon aus, dass dem Staat nicht zusteht, ja es ist ihm prinzipiell verwehrt, Werte zu setzen. Die evangelischen Landeskirchen in der DDR erklärten kurz nach dem Mauerbau in dieser Tradition: „Die Weltrevolution [kann] nicht die letzte Entscheidung und der neue Mensch in der neuen Gesellschaft nicht die Vollendung der Geschichte sein. Was auf uns zukommt, ist alles schon im Sieg Christi entschieden.“ Wie die Nationalsozialisten verstand auch die SED die Botschaft und unterbanden ihre Verbreitung mit allen ihren Mitteln.

Die Kraft von Gottes Vertrauen

Politischer Machtmissbrauch kann sich über Generationen fortsetzen, das mussten wir in Ostdeutschland erleben, und das erleiden heute Menschen im Iran, in Nordkorea, China oder Russland. Und doch erinnern auch dort Christen an das Reich Gottes und die Zehn Gebote. Wo Christen in lebendiger Beziehung untereinander und zu Gott stehen, sprechen sie sich und anderen zu: „Gott kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land.“ Im Gottvertrauen ist die Geschichte offen und lernen Menschen über Mauern zu springen. So wünsche ich uns ein Europa, das sich seiner Fundamente erinnert und Ihnen eine gesegnete neue Woche!