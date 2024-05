Oberroßla. Zwei junge Kätzchen sind bei der Polizei in Apolda abgegeben worden.

Zwei junge Babykatzen sind Donnerstagabend bei der Polizeiinspektion in Apolda abgegeben worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, entdeckte eine Frau die kleinen Katzen im Gewerbegebiet in Oberroßla (Weimarer Land).

Die Polizeibeamten informierten die Tierauffangstation, bei der die Katzen nun vorerst untergebracht sind.

red