Weimar. Übersicht über die Absagen, die bisher bekannt sind. Diese Veranstaltungen sind betroffen:

Etliche Veranstalter in Weimar und im Weimarer Land haben angesichts der schlechten Wetterprognosen vorsorglich die Reißleine gezogen und ihre Angebote abgesagt. So fällt das Oldtimer-Schlosstreffen in Apolda mit der Ausfahrt durch das Weimarer Land und durch Weimar komplett aus. In Bad Berka ist das Brunnenfest betroffen, das am Sonntag mit dem großen Festumzug seinen Höhepunkt erreichen sollten.

In Weimar fällt das große Kinderfest der freien Träger, das am Samstag in der Schillerstraße und auf dem Theaterplatz geplant war, ins Wasser. Es soll aber nachgeholt werden. Abgesagt worden ist darüber hinaus von den Organisatoren HSV Weimar sowie Sport- und Schulverwaltungsamt Weimar der 15. Weimarer Kindergartenlauf, der am Sonntag wieder rund um den Weimarhallenteich ausgetragen werden sollte. Auch hierfür wird nach einem Ersatztermin gesucht.

Die Klassik-Stiftung Weimar hat am Unesco-Welterbetag am Sonntag, dem 2. Juni, alle Veranstaltungen unter freiem Himmel gestrichen. Betroffen davon sind den Angaben zufolge die Pflanzenbörse im Schlosspark Belvedere sowie Samstag, 15 Uhr die öffentliche Tour im Schloss und Park Belvedere, ferner am Sonntag um 11 und 13 Uhr die beiden Sondertouren „Von Goethe zu Humboldt“.

