„Farbspiel in Acryl“ ist der Titel einer Ausstellung, die am Montag, 3. Juni, mit einer Vernissage um 18 Uhr im ehemaligen Pfarrwitwenstift in Buttelstedt (Markt 7) beginnt. Auf Einladung des Förderkreises Krebs, Fasch und Kirche, der in dem Haus sein Domizil hat, stellt die Weimarer Künstlerin Gudrun Paul hier ihre Werke aus. Farbenfrohe Bilder, abstrakt und dennoch inspiriert durch die Liebe zur Natur und zum Leben. Gudrun Paul lässt erst seit 2022 die Farben im Metier der fließenden Malerei laufen und wurde von Freunden sowie ihrer Familie inspiriert, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Im Juni 2023 hatte sie im Hofatelier in Niedergrunstedt ihre erste eigene Ausstellung, nun dürfen sich die Kunstfreunde im Nordkreis auf den Genuss freuen.

red