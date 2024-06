Weimar. Forderung: Keine Mehrheiten mit der AfD im Stadtrat

Das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) hat die neu- und wiedergewählten demokratisch gesinnten Kandidatinnen und Kandidaten in Weimar beglückwünscht sowie allen Dank ausgesprochen, „die sich im Vorfeld der Kommunalwahlen klar gegen antidemokratische Bestrebungen positioniert haben“.

„Der Wiedereinzug der in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD in den Stadtrat und die Wahlbeteiligung von nur 60,4 Prozent zeigen uns, dass noch viel zu tun ist“, heißt es in einer Presseinformation. Die Arbeit des Stadtrates und des Oberbürgermeisters werde das BgR weiter kritisch begleiten. Zudem forderte es die anderen Stadträte auf, „keine Abstimmungen mit Mehrheiten durch die AfD zuzulassen“.

red