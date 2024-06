Weimar. Semistationäre Einrichtung wacht im Ortsteil über Raser

Einen neuen Standort soll Weimars semistationäre Einrichtung erhalten. Der städtische Ordnungsdienst will das Gerät in der Taubacher Straße aufstellen. Üblicherweise steht der sogenannte Panzerblitzer dort im Bereich Am Hartwege, wo maximal 30 km/h erlaubt sind. Wie immer erinnerte die Stadt daran, dass der Blitzer nicht zwingend montags umgesetzt wird und dass er bei Bedarf jederzeit den Standort wechseln kann.

red